Tita Merello, Judi Dench y amor en la nieve

POR ANALÍA FILOSI

Yo soy así, Tita de Buenos Aires

Tita Merello falleció en 2002, a los 98 años. Las nuevas generaciones deben conocer poco de ella, quizás la identifiquen como la cantante del muy sarcástico y divertido tango autorreferencial Se dice de mí, que ella misma compuso. Laura Ana Merello, tal su nombre real, se caracterizó por cantar tangos arrabaleros, por no guardarse nada –lo que implica un lenguaje directo en el que no faltaban las malas palabras- y también por sus pasiones. Entre estas últimas destaca su gran historia de amor con Luis Sandrini, que abarca buena parte del metraje de este film porque fueron diez años de idas y vueltas. Sandrini estaba casado y en Argentina no existía el divorcio. Pero también aparece la conflictiva pero amorosa relación de Tita con su madre, la relación con el hombre que la ayudó a salir del lugar de mala muerte en el que actuaba y le enseñó a leer (ya era adulta), y su amistad con Discépolo y con Hugo del Carril. No se cuenta su infancia en el orfanato, sino que se parte del momento en que su madre la saca de allí. Teresa Costantini consigue una meticulosa recreación de época que merece especial destaque, mientras que para armar el elenco parece que priorizó actuaciones y no parecidos físicos, lo cual no está mal. Mercedes Funes es el alma de la película de principio a fin, se nota que hubo estudio y preparación en la composición del personaje. Si no se le parece físicamente como algunos pudieran exigir, no hay duda que en la personalidad logró muchísimo. Quizás se podría reprochar que la cosa se centró demasiado en el desamor y poco en la carrera de una mujer que hizo mucho. Pero eso no afecta una película que logra que sepamos algo más de la gran Tita de Buenos Aires.

Título original: Yo soy así, Tita de Buenos Aires | Directora: Teresa Costantini | Elenco: Mercedes Funes, Damián De Santo, Esther Goris, Mario Pasik, Andrea Pietra. Ludovico Di Santo | Género: Drama /Biografía | Origen: Argentina | Duración: 115' | ***

Victoria y Abdul

Veinte años después de haber interpretado a Victoria en Su majestad la Sra. Brown, que contaba la relación de la monarca con su criado escocés, Judi Dench vuelve a ser esta reina para relatar su vínculo con Abdul Karim. El indio llega a Inglaterra para presentarle una moneda conmemorativa y termina transformándose en maestro de quien también es Emperatriz de India. Basándose en el libro de Shrabani Basu, que sumó luego los textos del diario de Karim, se relata una bella amistad entre dos seres muy distintos en un ambiente lleno de prejuicios. Hay una mezcla de sátira y humor en la forma que son retratados, pero no llega nunca a ser una burla aunque quizás se perciba como liviana la manera de abordar ciertos temas. Dench hace su papel de taquito, con olor a candidatura al Oscar.

Título original: Victoria and Abdul | Director: Stephen Frears | Elenco: Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard, Adeel Akhtar, Paul Higgins, Michael Gambon | Género: Drama histórico | Origen: Reino Unido | Duración: 111' | ***

Más allá de la montaña

Una tormenta cancela los vuelos a Nueva York, ciudad a la que una fotógrafa y un neurocirujano deben llegar en fecha, ella para casarse y él para operar a un niño. La urgencia une a estos desconocidos en el alquiler de una avioneta, que por un accidente cae en las nevadas y frías montañas. Solo los acompaña el perro labrador del fallecido piloto. Siendo uruguayo, es imposible no ver este film sin remontarse a la tragedia de los Andes, pero es apenas una anécdota porque lo que se cuenta va por otro lado. Si bien el instinto y el deseo de supervivencia están presentes y dominan la primera parte, en determinado momento se transforman en marco para dar paso al romance entre dos personalidades bien distintas. Winslet y Elba son dos enormes actores y acá lo hacen pesar, convirtiendo a esta historia en algo más que un edulcorado romance. Para dejarse llevar.

Título original: The mountain between us | Director: Hany Abu-Assad | Elenco: Idris Elba, Kate Winslet, Beau Bridges, Dermot Mulroney | Género: Drama/Acción/ Aventura | Origen: Estados Unidos | Duración: 104' | ***