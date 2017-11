Thor, Juliette Binoche y Sally Hawkins

POR ANALÍA FILOSI

Thor: Ragnarok

Si hay algo que uno le tiene que agradecer a esta nueva película de Thor, el Dios del Trueno, es el humor. Más que una película de superhéroes, ésta es una comedia con situaciones graciosas y bromas nada tontas respaldada por una bien pensada trama de acción y aventura. Thor y su hermano Loki (al que el primero creía muerto), siempre enemistados, se juntan para recibir dos noticias: primero, que su padre Odin va a morir, y segundo, que tienen una hermana mayor, Hela, la Diosa de la Muerte, que ha escapado al encierro a la que la sometió su padre y que vuelve con un poder ilimitado a reconquistar Asgard. Primera grata sorpresa, Cate Blanchett haciendo de una villana que dejará su marca, tanto por su caracterización física como por su actitud. Thor deberá reunir un equipo para enfrentar esa nueva amenaza, entre el que habrá viejos conocidos (Hulk, Heimdall) y nuevos colaboradores, como una valquiria alcohólica. Cada personaje tiene su paso de comedia sin descuidar lo que los amantes de los films de superhéroes demandan: batallas con gran despliegue de efectos especiales y un 3D muy bien aprovechado. La historia no tiene baches, pasan cosas todo el tiempo y todas ellas muy divertidas, permitiendo decir que las poco más de dos horas están bien justificadas. Por supuesto que, si bien la historia principal cierra, queda abierta la puerta para nuevas entregas (quedarse a los créditos). En cuanto a Thor, la tercera película es la mejor de todas, así que si se mantiene la línea, pueden venir más sin que los espectadores acusen cansancio. Y sin son dirigidas por el neozelandés Taika Waititi, mucho mejor.

Título original: Thor: Ragnarok | Director: Taika Waititi | Elenco: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Anthony Hopkins, Mark Ruffalo, Tessa Thompson, Idris Elba, Jeff Goldblum | Género: Acción/ Comedia | Origen: Estados Unidos | Duración: 130' | ****

Un bello sol interior

Isabelle es una mujer que no puede encontrar el amor por más que lo intenta. Lo hace con hombres casados, divorciados, con su ex, con alguien que conoce ocasionalmente… todos tienen una excusa para no encarar una relación seria. El film la muestra yendo de una relación a otra, compadeciéndose todo el tiempo de sí misma, llorando, quejándose. Juliette Binoche consigue transmitir todo lo que esa mujer siente en cada momento y ése es el gran mérito de una película que no muestra otra cosa que eso. Hay diálogos interesantes, a veces algo rebuscados y tediosos, siendo el más jugoso de todos el que mantendrá al final con un vidente interpretado por Gerard Depardieu. Pero para llegar ahí habrá que pasar antes por una seguidilla de situaciones que terminan cansando. Si va por Binoche, vale la pena.

Título original: Un beau soleil intérieur | Directora: Claire Denis | Elenco: Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi, Nicolas Duvauchelle, Gérard Depardieu | Género: Comedia dramática | Origen: Francia | Duración: 95' | ***

Maudie, el color de la vida

Se trata de la historia real de la pintora canadiense Maud Lewis quien, por tener una discapacidad física, es dejada por su hermano al cuidado de su tía en la provincia de Nueva Escocia. Maudie no se resigna y consigue que un tosco y huraño pescador del lugar la contrate para hacer la limpieza de su casa. Paralelamente, ella empieza a llenarle la casa de color y pinturas que, en determinado momento, trascenderán y se harán famosas. Sally Hawkins entrega una enternecedora y muy convincente personificación de una mujer sencilla que, poco a poco, se va ganando el corazón de ese hombre duro y machista al que Ethan Hawke también consigue interpretar de muy buena forma. Una historia de amor de dos almas simples que nunca dejaron de ser las de siempre a pesar de la tibia fama que las alcanzó en un momento dado. Para salir reconfortado.

Título original: Maudie | Directora: Aisling Walsh | Elenco: Sally Hawkins, Ethan Hawke, Kari Matchett, Gabrielle Rose | Género: Drama/ Biografía | Origen: Canadá | Duración: 115' | Se exhibe en el MONFIC | ****