The 4 Beats en movie: La copia más fiel

Nicolás González escuchó por primera vez a los genios de Liverpool en un cumpleaños. Tenía nueve años y Love Me Do le voló la cabeza. Se hizo fanático, empezó a coleccionar los instrumentos que estos músicos usaban y fundó The 4 Beats, una banda que recrea el aspecto y sonido del conjunto emblema de los ‘60.

En 2016 viajaron a Buenos Aires para representar a Uruguay en la Semana Beatle, tocaron en el Cavern de la vecina orilla y fueron elegidos como una de las cinco mejores bandas de América Latina.

En diciembre volverán a tocar en este evento, y el 10 de noviembre harán su primer Movie con el show Four, que recorre las cuatro etapas más importantes de la carrera del cuarteto de Liverpool. Tocarán con una orquesta en vivo que incluye cuerdas y vientos. "El desafío más grande fue representar la época del Sgt. Pepper’s para adelante, que ni ellos la hacían en vivo", reconoce Nicolás.