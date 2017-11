El romance deja paso a la comedia familiar

ENTREVISTA Y FOTOS - GENTILEZA LIFETIME

¿Quizás encuentre un nuevo amor? Sin duda se puede decir que la nueva temporada de esta comedia que ha sido nominada al Globo de Oro es una de las más intensas en su historia y que romperá el corazón de más de uno. Gina Rodríguez, ganadora del Globo de Oro en 2015 por su interpretación de Jane, y Jennie Snyder Urman, productora ejecutiva de la serie, cuentan algunos detalles de lo que se vendrá este año en la siguiente entrevista. Ya hay una cuarta temporada confirmada, la que se emitirá en 2018.

-En esta temporada, Jane es una mujer recién casada que lucha con la difícil situación de que su esposo Michael (Brett Dier) está en coma. ¿Cómo fueron las grabaciones de estas escenas?

Gina Rodríguez: Hubo escenas muy difíciles que realmente van a tocarles el corazón. A mí me costó mucho hasta para mantenerme positiva en la vida real. Aprendés a reemplazar tu energía en otro pensamiento que el de la escena. Pero vamos a ver a Jane en su punto más bajo. Eso es duro.

Jennie Snyder Urman: Los personajes principales serán empujados a situaciones que los van a hacer madurar. La temática de este año trata sobre eso, crecer de manera real y profunda. Todos nuestros personajes dan pasos cada vez más importantes. Estamos haciendo algunas cosas estructurales de manera diferente. Van a conocer mucha más historias de la que originalmente conocían y descubrirán cómo el pasado impacta el presente.

-¿Qué podemos esperar de la tercera temporada?

GR: Solo con haber leído el primer episodio te puedo decir que probablemente sea el más desafiante en los dos años que he estado con Jane. Estamos creciendo y es una transformación. Hay transiciones. Hay crecimiento. Hay dolor. Hay vida... Hay tanto. Jennie, nuestra showrunner, es tan inteligente. Después de la primera temporada, te asustás porque en la segunda esperás que todo salga tan bien como el año anterior. Luego, sentí que iba siendo cada vez mejor. Hablo desde el guión, el equipo, todos los elementos. Los efectos especiales también mejoraron mucho. Todo mejoró. Y este año es como que no solo tenemos que mostrar nuestra mejor carta en el juego, los escritores también lo hacen.

Durante mucho tiempo, fue una comedia romántica sobre un triángulo amoroso entre Jane, Michael y Rafael (Justin Baldoni), y ahora es una comedia sobre una mujer lidiando con el trabajo de ser una madre primeriza.

JSU: Después del episodio 11, habrá un salto de tiempo de tres años. En los primeros cinco episodios luego del salto, encontrarán que hay un cambio, hay mucha luz y alegría, eso vuelve. Hay muchas historias de amor interesantes y otras cosas. Pero todo se trata de Jane. Como cuando ella fue sorprendida por haberse quedado embarazada y ese suceso, más allá de toda la fantasía que rodea la vida de Jane, tuvo un gran peso de realidad. Ahora, Jane es mamá, está con su hijo todo el tiempo y no imagina una vida sin que haya sucedido eso. Para este personaje que es tan estructurado y que tenía toda su vida tan planeada, todos estos eventos desequilibrantes son muy importantes para hacerla crecer y para que siga cambiando y avanzando, y que la historia no se frente. Y además, tengo a Gina, que es tan divertida y tiene tanta gracia para la comedia, y a su vez despliega su parte más íntima en los momentos dramáticos. Así que yo escribo para eso. Escribo sabiendo que tengo eso, sabiendo que tengo a alguien con quien podés estar llorando y al siguiente minuto riéndote. Tener a una actriz que puede hacer eso es un regalo para un escritor. Cuando nos reunimos para armar el guión y nos encontramos con que una escena va a ser difícil, sabemos que ella lo va a poder hacer y que se va a sentir muy real.

-Tenés tanto reconocimiento por tu actuación en esta serie. Este año fuiste nominada al tercer Globo de Oro. ¿Cómo impacta en vos todo esto?

GR: Me vuela la cabeza. Sos bendecida con el hecho de hacer una serie como ésta en la que puedo interpretar a diferentes personajes, tanto realismo mágico. Hago comedia y hago drama. Es un ejercicio que hago todo los días, y un descubrimiento de lo que puedo hacer y de los límites que puedo pasar todos los días.

-¿Cuáles fueron los desafíos de esta nueva temporada?

GR: Definitivamente fue una temporada mucho más desafiante por algo especial que ocurrirá. Pero pensé que fue un desafío muy emocionante porque sabía que la razón por la que Jennie siempre tuvo esto en su cabeza fue porque el personaje de Jane es muy real. Querés que la vida surja de cierta manera y que suceda de cierta manera. Y si no pasa como querés que pase, ¿cómo lográs ajustarte a eso?

-Y encontramos a una Jane que tiene que seguir criando a su hijo Mateo, que no solo le devolvió el toque cómico a la serie sino que le trajo otro desafío…

GR: Él me responde en el momento… y yo siempre me mantengo alerta. No soy mamá, pero me lo imagino. Pienso que las madres son superhéroes, y puedo jugar un poco con eso en la tele y es genial.

Capítulo cuarenta y uno

Esto es lo que ocurrirá en el capítulo estreno: Rogelio (Jaime Camil), padre de Jane, intenta mantener a su hija fuera de los reflectores, pero descubre que necesita la ayuda de Xo (Andrea Navedo) -madre de la protagonista- para lograrlo. ¿Se la pedirá? En tanto, Jane descubrirá que Michael recibió un disparo y se verá obligada a tomar una difícil decisión.