Ranchero & Casales: Pimpinela del fútbol

Jorge Casales, presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, volvía de un partido de Defensor en Tacuarembó y en medio del trayecto Daniel Jablonka, presidente de Defensor, le preguntó, “¿alguna vez escuchaste Locos por el fútbol? Son buenísimos”. Acató la recomendación y empezó a sintonizar Del Sol los sábados y domingos a las 0:00. Le sorprendió lo bien que Germán Silveira imitaba a Daniel Banchero. “Tiene el mismo estilo y no divaga, está informado, pregunta y afirma con fundamentos”.

La jugada entre Jorge Casales y Germán Silveira, conductor de Locos por el fútbol (Del Sol FM) sucedió de casualidad. El humorista observa atento a los personajes que imita en radio para sacarle piques, muletillas, robarle data e información. Daniel Ranchero no fue la excepción. Banchero, el verdadero periodista de la Sport y Tenfield, especialista en temas dirigenciales y reglamentarios, ponía al aire a Casales cada vez que tenía oportunidad. Germán pensó, "tengo que empezar a nombrarlo durante la imitación".

Notó que no lo presentaba como a cualquier dirigente, sino que acentuaba mucho más su nombre por el cargo que ostenta. Hace cuatro meses, el presidente de la Mesa Ejecutiva y el imitador se cruzaron en La Marañada, boliche que frecuentan ambos, un amigo en común los presentó y así empezó a gestarse esta dupla exitosa que hoy varios reclaman al aire.

—Casales: Ranchero hacía una explicación sobre el Campeonato Intermedio que era un entrevero: los cuadros de acá terminaban cruzándose con uno de Alemania. Y los oyentes se mataban de risa. Yo fui uno de los creadores de ese cambio en la temporada y esa vez que nos encontramos le dije, "llamame y te lo explico en serio".

Aquella primera salida al aire en Locos por el fútbol se manejó por interno. Lo único que Casales preguntó fue, "¿te hablo en serio o en joda?" Y Germán le aclaró que "la tónica del personaje no es averiguar ni aclarar nada, sino hacer una sátira". La química fue inmediata. Pegaron buena onda y los amigos de Casales lo llamaron para felicitarlo. La dupla rindió a tal punto que la gente empezó a reclamarlos y se transformó en una pareja comodín: Germán lo llama cuando hace su espacio de Ranchero en La Mesa de los Galanes (Del Sol) y lo hace decir cualquier disparate.

—Germán: La gente no puede creer que el presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF tenga esa buena onda. Cada salida es mejor. Ya hubo comidas de por medio y nos vamos conociendo más. Una vez hasta simulamos un audio de whatsapp al aire.

—Casales: Me llamó para ver si podía salir al aire de tarde y yo tenía pactada una nota con Julio Ríos en el estudio de la radio a la misma hora.

—Germán: El Piñe me decía, "Ranchero, ¿qué tiene para hoy?" "La verdad que no preparé nada. Me dejó tirado Jorge Casales, una falta de respeto. Habíamos pactado y mire donde está". Y en el medio tiramos el audio original de la nota con Julio Ríos.

—Casales: Grabamos unos audios al mediodía y la gente no podía creer: pensaban que yo hablaba con Ranchero desde el estudio de Ríos. "No, no puedo salir. Pará, Daniel", le decía en los audios. Parecíamos Pimpinela.

—Germán: Cuando hago a Ranchero siempre le tiro que estoy en el grupo de whatsapp de la familia, que me clava el visto, que le hago guardia en el edificio, que le toco timbre y no me atiende, y el portero me dice que está en la casa. Y ni siquiera sé ni si vive en un edificio.

—Casales: Todo es posta: vivo en un edificio, tengo portero, mi apartamento da al frente, pero puedo salir por la puerta de atrás. Mis amigos me preguntan, "¿fue a tu casa?" Pero Germán no sabe ni dónde vivo.

—¿Se cuidan de no zarparse al aire?

—Casales: Me he cuidado muy poco para ser gerente de un banco y presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF.

—Germán: Es un gran partenaire. Tengo una mochila muy grande arriba porque le puedo estar arruinando una carrera que el tipo construyó en base a sacrificio. Siempre estoy en una línea muy fina de que se me pueda ir la moto. Te pensás que sos gracioso y la gente lo puede tomar a mal, me ha pasado mil veces. Por eso ahora me estoy midiendo más. No quiero decir algo que lo comprometa.

—Casales: En Twitter, por ejemplo, si él me arroba seguro le sigo la corriente, pero me fijo de no dar favorito o retwittear si el mensaje es muy comprometedor.

—Germán: Cuando lo cito trato de ser medio cuidadoso: lo único que falta es que se queme él también.

—¿Ganaste popularidad desde que salís al aire con Ranchero?

—Casales: Sin duda. El feedback con la gente es espectacular. Voy caminando y me gritan, "palco", que es lo que Ranchero tira para convocar. Ayer iba cruzando la calle y un pibe de 20 años tardó en reconocerme pero cuando se dio cuenta de que era yo me dijo, "¿Y a Ranchero dónde lo tenés?" Son cosas que me llaman la atención porque el dirigente de fútbol suele ser un personaje solemne, estructurado, que lo putean antes de reírse. No sé si esto me sirve o no pero me divierte muchísimo. Yo no estoy en el fútbol para hacer plata, sino para pasarla bien, y esto es parte de la diversión. Si un día veo que no lo disfruto, me voy para mi casa y lo sigo desde la tribuna.

—¿Tenés más relación con Ranchero que con Banchero?

—Casales: Con Banchero me llevo bien pero es distinto. Con Ranchero forjamos una excelente relación que entra dentro de la categoría amigos.

—Germán: Banchero quiere data.

—¿Intercambian mucho whatsapp a diario?

—Germán: Sí, todo el día, pero no aprovecho la buena onda para averiguar cosas. Mucha gente del ambiente del periodismo sabe de la relación y me han pedido que consulte cosas pero nunca lo he hecho.

—Los jugadores y el ambiente del fútbol en general tienen buena relación con Locos por el fútbol, ¿por qué creen que pasa eso?

—Casales: Ellos tienen códigos que de repente el resto del periodismo no: si yo te digo algo a vos es para que lo manejes vos, y no para que se lo digas a un tercero, o a un cuarto.

—Germán: Locos por el fútbol siempre fue igual. En las comidas se habla de pila de temas y quedan ahí. No hay chance de que salgan a la luz.

—Casales: Ellos teniendo determinada información privilegiada podrían servirse de eso y no lo usan. Por eso los jugadores tienen tanta buena onda.

—Germán: Nos ha pasado de estar en comidas con jugadores de Peñarol y Nacional, y que los futbolistas se levanten y se vayan cuando llegan determinados periodistas.

Hablemos de fútbol.

Uruguay clasificó directo al Mundial de Rusia al vencer 4 a 2 a Bolivia en el Centenario. Germán estaba seguro de que íbamos a perder o empatar "porque aburrimos un cumpleaños de 15". Casales confiesa que cuando Bolivia abrió el marcador se miró con el resto de los dirigentes porque les preocupaban los fuegos artificiales. "Si perdemos no los tiramos", dijeron al unísono, así que cuando la Celeste hizo el segundo gol respiraron tranquilos.

Rusia será el primer Mundial al que viaje Casales. "Antes de estar en la AUF me emocionaba mucho más Defensor que la Selección. Yo estaba involucrado con el club, tenía relación con el plantel y no iba a los partidos de Uruguay, aunque tenía la posibilidad por ser dirigente. Seguí toda esta Eliminatoria en los últimos tres años que estoy como presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, y lo disfruté muchísimo", confiesa.

Tiene gran expectativa respecto al equipo: "Esta generación de jugadores es capaz de cualquier cosa. El recambio ha dado un refresh al plantel. Citó a los juveniles, los puso, anduvieron, clasificamos y le dimos la razón al Maestro Tabárez. Es un monstruo. Dios quiera que haya Maestro para rato".

La clasificación de Uruguay directo a la Copa del Mundo es algo histórico. No se daba desde el 90 pero en vez de estar celebrando que no hubo que pasar por el repechaje, "estamos en un lío y no se sabe cuándo se va a volver a jugar el campeonato local. Pero así es el fútbol uruguayo: para cada solución hay un problema", asegura Casales. Y agrega, "estamos tratando de que sea lo más corto posible pero sabemos que partimos de posiciones antagónicas y es difícil acercar a las partes".

—Todos los días pasa algo nuevo, ¿sorprendió la aparición de Mujica en el conflicto?

—Casales: lo que más me llamó la atención fue que yo había estado con Wilmar Valdez (presidente de la AUF), de quien soy muy amigo, y me dijo, "voy a una reunión para mediar, pero no te puedo decir con quién porque es recontra secreta" ¿Será con Tabaré Vázquez, con Mujica, con Paco (Casal)?, pensé. Me despierto al día siguiente, pongo la radio y Mujica diciendo que había estado con Valdez.

Casales dice que no basta con que se convoque a una asamblea, es necesario que las partes se pongan de acuerdo o que se logre una tregua. "Lo fundamental es que las dos últimas fechas se jueguen un fin de semana para que la gente pueda ir y porque hay una empresa que pagó los derechos de televisación y no le podés quitar la posibilidad de transmitir la final del campeonato. Se debe respetar el acuerdo comercial".

Se mueve se mueve.

Casales felicitó vía Twitter a Rodrigo Romano por su vuelta al relato en Gol TV. Germán aprovechó para contar cómo nació su amistad con el relator de Tenfield. Pasó todo un viernes de noche intercambiando mensajes directos con el hacker de Romano.

—Germán: Él twiteaba algo, yo lo citaba y me reía. Me daba gracia la situación: que una persona tuviera tiempo de hackear la cuenta de otro. Después me di cuenta de que era por guita "¿Por qué tenés tanta buena onda?", me preguntó el hacker. "Me parece muy gracioso. No sé por qué lo hacés ni me interesa pero es divertido", le respondí. "Lo hago por plata", me confesó. Hablamos durante tres o cuatro días hasta que me dejó de contestar. Me contaba todo: le voy a entrar a la cuenta del banco. "Suerte", le ponía yo pensando que era joda. Un día me entero que Romano recuperó la cuenta y le escribí un mensaje directo: "Estuve hablando con tu hacker". Me pidió mi celular y nos empezamos a whatsappear. Le conté y no podía creer. Hice captura de pantalla de los chats, se los mandé y él pasó todo a delitos complejos. Y ahí quedó buena onda entre nosotros.

Amigos

Casales celebró su cumpleaños con el plantel completo de Locos por el fútbol y sus esposas en el “VIP de La Marañada”. No fueron con las manos vacías, y no era un canje. Le regalaron un buen vino y una caja de madera con todos los implementos para esta bebida.