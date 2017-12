Presenta nuevo disco

La presentación de Pulstar será el próximo 9 de diciembre en el Planetario Municipal. Se trata del último show del músico en Uruguay porque parte luego a Europa para radicarse allí por tiempo indefinido. El escenario se vestirá de estrellas, efectos y proyecciones láser para dar vida a un show que de acuerdo a su creador apela a la emoción en un género como la electrónica que últimamente suena mecanizado y desprovisto de alma.

—¿Cuál es la esencia del disco Pulstar?

—En cierta forma, se trata de un retorno a mis comienzos, en los que la frescura de las líneas melódicas y armónicas sugieren contenidos emocionales intensos, explosivos y transparentes. La estética de la música electrónica ha cambiado muchísimo en los últimos años, por lo que mi desafío principal fue reencontrarme con mis comienzos y a la vez construir una estética sonora muy actual. Hoy, algunos géneros de música electrónica están asesinando los contenidos emocionales que la música, según mi punto de vista debe tener, porque no apuestan, no arriesgan demasiado. Siguen un estereotipo que se juega a un loop que se repite incansablemente, con el fin de sumergir a la gente en una especie de trance. Pero no logran poner la "piel de gallina" . Establecer una propuesta alejada de esta realidad fue trascendental para mí mientras trabajé meses en mi estudio. Espero que las nuevas generaciones encuentren en Pulstar la mezcla perfecta entre el "viaje" etéreo, y la adrenalina más "tierra" y quienes ya me conocen, mi esencia renovada.

—¿Cómo se gestó?

Su proceso comenzó luego de finalizar mi última producción, One. Decidí comenzar a trabajar en un proyecto en solitario, en complicidad conmigo mismo, experimentando nuevas técnicas creativas y siguiendo sin parar, cada idea que me surgía. Quería ver en esencia quién estaba siendo yo en este momento. Fueron meses de aislamiento creativo, pero lo disfruté muchísimo. Hacía tiempo que no me enfocaba en componer un álbum de estudio, porque la producción de los shows consumen mucho tiempo y energía. El resultado de Pulstar me dejó plenamente satisfecho.

—¿Qué características tendrá la presentación?

—Este es un show muy especial para mí. Será como encontrarme con mis seguidores más cercanos en un espacio íntimo, como si fuese el living de mi casa o mi estudio, pero claro, con la magia que tiene el planetario con su cúpula llena de estrellas, La apuesta principal de este concierto, no está dirigida al desarrollo de un gran despliegue escénico típico de los que hago, con muchos artistas de varias disciplinas en escena. En este caso apuesto casi exclusivamente a sentir, a conectarnos, al viaje que la música en forma implícita puede conllevar, cuando se conjuga bajo un cielo lleno de estrellas... como si estuvieses en la playa, o el campo. Necesitamos mucho más ese tipo de conexión, y Pulstar invita a eso.

—¿Cuáles son tus planes en Europa?

—Abrir mi mente al mundo de las nuevas ideas. Reinventarme una vez más. Seguir mis instintos y trabajar con artistas de vanguardia en propuestas ambiciosas. Seguir desarrollándome como artista multifacético e intentar materializar todas las locuras que me vengan en mente. No somos eternos. Es ahora. Desplegué una energía tremenda desde el inicio de mi carrera por allá en 1991 y no he parado de producir y materializar mis ideas. Europa ahora va a ser mi alimento para exponer y desarrollar lo que aún me quede por decir.

—¿Por qué resolviste radicarte allí?

—La música electrónica (en su más amplia definición) nació en Europa. Para mí es como estar en mi mundo. Además he tejido amistad con artistas de la zona con quienes deseo trabajar. El continente presenta una diversidad riquísima en cultura y geografía, pero al mismo tiempo se comporta como una sola comunidad. Su crecimiento como mercado es firme, y sobre todo, porque siento que mis ideas contribuirían al desarrollo de contenidos espirituales que son necesarios en el mundo de hoy para que tengamos éxito en la construcción de una sociedad plena de valores.