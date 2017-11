Polémica por el cierre de Cerrito Plenero

—Hace un mes celebraste los 100 mil suscriptores en Youtube y ahora te cierran el canal, ¿te tomó por sorpresa?

—Sin duda. Son dos cosas diferentes. Lo de los 100 mil suscriptores fue un premio. La suspensión por derecho de autor me lo podía llegar a esperar porque le pasó a varios canales. Pensás, "me puede tocar a mí".

—¿Dónde estabas cuando recibiste la noticia?, ¿cómo te enteraste?

—Estaba en casa. Un seguidor de la Fan Page de Facebook me escribe, "che, ¿te cerraron la cuenta?" Y empezaron a caer mensajes.

—Se habla de una infracción por derecho de autor, ¿qué significa?

—Significa que no tenés los permisos de ciertas canciones. Youtube se está encargando de mandar notificaciones que alerten que el tema está protegido y que en cualquier momento te lo pueden bajar.

—¿Y por qué la suspensión a todo el canal?

—Eso es lo que no se entiende mucho. En mi canal tengo alrededor de 200 notificaciones de derecho de autor. La Cámara Uruguay del Disco en representación de Sondor te hace sacarlas. Te llega un aviso, "este tema tiene reclamaciones de derecho de autor por Sondor" y si no lo sacás te lo bajan ellos. Te queda una denuncia, a la tercera denuncia te suspenden la cuenta, como me pasó a mí, y a la quinta te cierran el canal.

—¿Cuál fue la primera acción que tomaste?, ¿te asesoraste con un abogado?

—Sí, tengo conocidos en una productora musical importante y les dije, "me cerraron el canal, ¿se puede hacer algo?" Y enseguida se pusieron en contacto con Youtube. Ellos manejan muchas bandas y canales y me están ayudando. Lo primero que pudieron averiguar fue que la cuenta está suspendida por tiempo indeterminado, pueden ser diez, quince días o un mes. —¿Cuál es el paso a seguir?

—El paso a seguir es esperar que liberen al canal y cuando lo reabran desde la productora van a tratar de quitarme esas notificaciones de derecho de autor así el canal queda limpio y no vuelve a pasar lo de la suspensión.

—Apenas sucedió todo explotaron las redes sociales, ¿te esperabas tanto respaldo de la gente?

—Sin duda que no. Nunca me imaginé que fuera a tener tanta repercusión. Empecé a subir temas como un hobby y ahora estoy haciendo notas. Me llegan mensajes de gente que ni conozco. Fuimos Trending Topic: Estaba River Plate, Lugano y nosotros. Yo le pongo favorito a todo.

—¿Cuál fue el mensaje que más te impactó?

—Christian Font escribió para solidarizarse. Denis Elías me mandó un whatsapp y me dijo que estaba a las órdenes. Easy Taxi, por ejemplo, me etiquetó en su página oficial y tenían una promoción: te daban hasta un 50% de descuento en el viaje si mandabas un mensaje que dijera, "Cerrito Plenero vuelve".

—¿Cómo hiciste para lograr llegar a tanta gente?

—Gracias al boca a boca. Yo salía mucho a bailar, ahora hace como tres años que no piso un baile de plena, pero filmaba las bandas, y ese material inédito lo empecé a subir al canal. Eso pegó. Eran grabaciones hechas desde mi celular. Hoy los escucho y los saco porque el audio está muy mal. Desde la adolescencia me gustó la plena. Cuando tenía un pesito me compraba CDs originales, o me iba los domingos con el termo y el mate a la feria de Piedras Blancas, que quedaba cerca de mi casa en Cerrito, a ver qué encontraba. Capaz que por 10 pesos te comprabas un disco de Karibe con K.

—Varios seguidores de la cuenta dijeron que muchos músicos se hicieron conocidos a través de la difusión que les da Cerrito Plenero, ¿te consta?

—Sin duda. Yo jamás le pedí un peso a nadie para subir un tema. Hay muchos que gracias al canal les va bien. A veces pongo el número de contrataciones abajo del vídeo y a raíz de eso se les abren puertas.

—¿Te indigna que sigan abiertas cuentas como las de los Youtubers y cierren la tuya?

—No, para nada. Cada uno hace su laburo. Los Youtubers hacen bromas pesadas pero no tengo nada en contra de ellos, ni de la cumbia cheta. Yo me preocupo siempre por lo mío sin mirar para el costado.

—Pero jamás incluirías cumbia cheta en el canal...

—Es Cerrito Plenero. No puedo subir otra cosa que no sea plena. Yo decido qué poner y qué no. Si hacés plena yo lo subo.

—¿Qué pasa con todo el material?, ¿se recupera cuando reabran el canal?, ¿lo tenés respaldado?

—Tengo más música en mi casa que en el canal. Cuando empezó el tema de las notificaciones por derecho de autor que me enviaba Sondor tuve bajar como dos mil canciones. Hoy hay cinco mil en el canal. Pero tengo más de 35 de gigas de plena en casa. Si reabren el canal no se pierden nada, te lo devuelven íntegro. Quizá pueda perder suscriptores, pero no música.

—¿Cuál es la función de Cerrito Plenero?, ¿dar difusión?, ¿crear una base de datos?, ¿divertir?

—Lo más importante es dar una manito a las bandas con la difusión, que se hagan conocidas. También la idea es divertir, musicalizar y ambientar un cumpleaños. Hay muchos DJs de boliches o fiestas que usan mis listas de reproducción. Diciembre es zafra. Hay mucha gente indignada: "¿Qué voy a hacer en las fiestas? El 24 y el 31 no tienen sentido", dicen.

—El canal creció a tal punto que incluso mandaste a hacer merchadising, ¿te da ganancias?

—Mandé a hacer tazas, llaveros que son destapadores, pegotines e imanes. Lo compro y la mayoría lo termino vendiendo al mismo precio que lo compré o regalando. No le gano nada. Hay gente que me pide que haga remeras y gorros. Este verano tenía ganas de ponerme las pilas y hacer chalequitos para los jugadores de fútbol. Yo soy hincha de Cerrito pero nunca me vinieron a decir, "tenés tu canal, es conocido, vamos a ponerle el logo a la camiseta". Estaría buenísimo. O poner un cartel en la cancha para cuando televisan los partidos.