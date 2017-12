Las 10 películas del año

1 - El viajante.

En Teherán, una pareja se muda temporalmente al apartamento que ocupaba una prostituta. Una noche, Rana deja la puerta abierta esperando que llegue su marido, se va a duchar y sufre el ataque de un desconocido. El hecho no se muestra y es lo que mantiene atrapado al espectador como gancho principal, al tiempo que desata un escenario de silencios, incomodidades y broncas contenidas que mellan la relación de pareja. El iraní Asghar Farhadi, que suma otro Oscar a Película Extranjera (ya lo tenía por La separación), logra involucrar al público en una serie situaciones molestas, que lo hacen ir de la simpatía al rechazo, o viceversa, hacia sus personajes. Una historia que provoca y habilita muchas discusiones o interpretaciones post-film.

2 - Manchester junto al mar.

La historia de un hombre que se ve obligado a retornar a Manchester, la ciudad estadounidense que abandonó por un trágico episodio de su pasado, para asumir la tutoría de su sobrino, es un film que necesita tiempo, necesita pequeños diálogos o situaciones, necesita ese frío escenario, y necesita que nos podamos detener en los gestos de sus personajes, que son los dueños de la historia. Casey Affleck se llevó merecidamente el Oscar a Mejor Actor por su papel de la oveja negra de la familia, con un gran duelo actoral con Lucas Hedges (el sobrino). La película de Kenneth Lonergan también ganó la estatuilla a Mejor Guión y bien pudo llevarse el de Mejor Film.

3 - Dos noches hasta mañana.

Las cenizas de un volcán de Lituania hacen que el amor de una noche entre una arquitecta francesa y un DJ finlandés se extienda un poco más porque los vuelos no despegan. Igual asumen que esas dos noches serán el único tiempo que compartirán, permitiéndoles actuar de la manera que lo hacen. Por momentos, con la libertad de que no hay compromisos; por otros, sin filtros para decirse cosas que en otro tipo de relación dolerían tanto decir como escuchar. Se ha dicho que esta película es una especie de Antes del amanecer a la finlandesa. Lo que tiene esta obra del joven director Mikko Kuparinen es un manejo muy cuidado del lenguaje, fundamentalmente el no verbal. Miradas y roces dicen más que las palabras, y hasta a veces lo contrario a ellas. Muy buenas actuaciones, tanto de la canadiense Marie-Josée Croze, como del finlandés Mikko Nousiainen. Un film que se disfruta de principio a fin esperando que el final sea fiel a los personajes. Y realmente lo es.

4 - Elle.

Tras ser violada por un encapuchado, la vida de Michele, directora de una exitosa compañía de videojuegos, sigue como si nada. Apenas se hace examinar por un médico, y cuenta lo ocurrido a su ex y su mejor amiga. Una actitud llena de frialdad que se explica por su pasado de hija de un múltiple asesino. Michele se acuesta con el marido de su mejor amiga, desafía a su fracasado hijo, enfrenta a su interesada nuera, sostiene a su deprimido esposo, choca con su liberada madre, pelea con un empleado que no la soporta y coquetea con un vecino casado. Isabelle Huppert está magnífica en un rol absolutamente detestable y cuestionable en muchos pasajes. Un film muy negro, polémico, incómodo y hasta algo machista por la imagen que deja de una mujer a la que, paradójicamente, se quiere presentar como abanderada del feminismo.

5 - Las inocentes.

Basada en el diario íntimo de una médica francesa que trabajó para la Cruz Roja en Polonia, en el final de la Segunda Guerra, el film de Anne Fontaine cuenta lo ocurrido en un convento de un pequeño pueblo. Siete monjas aparecen embarazadas, resultado de la "visita" de soldados rusos. La historia es una mezcla de sentimientos encontrados, sobre todo en un grupo de mujeres que se mentalizó para una vida de castidad y que, de repente, se ven enfrentadas al hecho de ser madres. La defensa de su dignidad y su entrega a Dios hacen que reclamen mantener el secreto y comprometan así a la doctora.

6 - Perfectos desconocidos.

Tres parejas y un amigo soltero se reúnen a cenar. A alguien se le ocurre que todos dejen el celular "la caja negra de nuestra vida"- sobre la mesa y compartan en voz alta todos los mensajes, sea por la red social que sea, y todas las llamadas por altavoz que lleguen. Juego peligroso si los hay que hará que se vayan descubriendo secretos de cada uno y revelando que son eso, unos perfectos desconocidos. El film tarda un poco en entrar en clima, pero cuando aparece una situación entre cómica y dramática, la cosa se dispara y es un golpe tras otro de situaciones graciosas y dramáticas. Una muy buena comedia italiana de Paolo Genovese.

7 - Viento salvaje.

Una joven india aparece muerta en el paisaje helado y hostil de Wind River. El FBI envía a una inexperta agente (Elizabeth Olsen), a quien ayudará un cazador de depredadores (Jeremy Renner). Taylor Sheridan (nominado al Oscar por el guión de Sin nada para perder) dirige una historia que tiene todos los elementos para atrapar desde el vamos actuaciones, fotografía, música y la mencionada intriga-, llevar al espectador a un ritmo controlado y, de repente, estallar de manera sorpresiva, pero justificada. Tiene un desenlace que el público deberá juzgar hasta dónde es aceptable, justo o inevitable.

8 - Loving Vincent/ El Bosco.

El octavo lugar lo comparten dos películas que encierran mucho arte. Loving Vincent es el primer film animado pintado completamente a mano con el que Dorota Kobiela y Hugh Welchman logran un trabajo descomunal que nos mete dentro de los cuadros de Van Gogh. En tanto en El Bosco. El Jardín de lo sueños, José Luis López Linares arma un atrapante documental nominado al Goya en torno al emblemático tríptico El Jardín de las Delicias. Historiadores, especialistas en arte, músicos, escritores, restauradores, dramaturgos y hasta una neurocientífica tienen algo para decir de una obra plagada de detalles.

9 - Thor Ragnarok.

Cada año aparecen varias historias de superhéroes, todas ellas apegadas a una forma de contar propia del género. Una de las cosas que hacen que el tercer film del Dios del Trueno destaque es el humor. Más que una película de superhéroes, ésta es una comedia con situaciones graciosas y bromas nada tontas respaldada por una bien pensada trama de acción y aventura que dirige Taika Waititi. Thor (Chris Hemsworth) y su hermano Loki (Tom Hiddleston), siempre enemistados, se juntan para defender al Universo de su recién descubierta hermana mayor, Hela, la Diosa de la Muerte (Cate Blanchett es una villana que quedará para el recuerdo). Cada personaje tiene su paso de comedia sin descuidar lo que los amantes de los films de superhéroes demandan: batallas con gran despliegue de efectos especiales y un 3D muy bien aprovechado.

10 - ¡Huye!

El género del terror tiene su representante en esta muy grata sorpresa dirigida por Jordan Peele, que no solo se ocupa de asustar, sino también de abordar un tema polémico. Rose decide que es hora de presentarle su novio a su familia. La cuestión es que Chris es negro, dato que la chica no ha comunicado. De todas formas, la actitud de la familia es tan complaciente y abierta que sorprende al joven. No será la única sorpresa que recibirá en una casa con extraños empleados -una pareja de negros- en la que se celebrará una fiesta con invitados más extraños aún. Lo que sobrevuela todo el tiempo es el tema del racismo, desde el cual se darán las situaciones atemorizantes de una historia con suspenso y terror psicológico que avanza sin que se adivinen muchas de las cosas que ocurrirán. Miedo e invitación a pensar.