Nueva Agatha Christie, comedia y thriller

POR ANALÍA FILOSI

Asesinato en el Expreso de Oriente

Muchas versiones ha tenido esta novela que Agatha Christie publicara en 1934. Concretamente, son muy conocidas la película de cine de 1974, con Albert Finney como Hercules Poirot, y la televisiva de 2010, con David Suchet como el detective belga. En ambos casos el elenco era de lujo, cosa que vuelve a ocurrir en esta nueva versión que dirige y protagoniza Kenneth Branagh (el nuevo Poirot). Esta característica es la principal excusa para volver a ver una historia que, si usted ya vio o leyó, difícilmente haya olvidado el final. Se trata de uno de los policiales más peculiares de Christie en cuanto a resolución, pero poco más se puede decir al respecto si no se quiere arruinar la sorpresa a quienes ignoran el desenlace. Pero, para los que lo conocen, resulta muy complicado asistir a esta película con la expectativa que la historia demanda y mucho menos ser sorprendido con la resolución. La mayor parte del relato transcurre en el Expreso de Oriente, tren en el que viaja un millonario norteamericano que será asesinado, haciendo que las trece personas que ocupaban su mismo vagón se transformen de inmediato en sospechosas. Quedan fuera de la lista, Poirot y el dueño del tren. ¿Diferencias con las versiones anteriores? Están en el matiz que cada actor le pueda imprimir a su personaje, que ya viene muy delineado de la novela. Por ejemplo, Branagh encarna a un Poirot demasiado atlético y pronto para la acción, cosa que no ocurría con Finney o Suchet, y tampoco parece que ocurriera con el personaje que imaginó la escritora británica. Correctamente filmada, es una buena opción para ver una selección de actores en acción. Y, si desconoce la historia, disfrutará de lleno de un muy buen policial.

Título original: Murder on the Orient Express | Director: Kenneth Branagh | Elenco: K. Branagh, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Judi Dench, Derek Jacobi, Penélope Cruz, Johnny Depp, Tom Bateman, Josh Gad| Género: Policial | Origen: Estados Unidos| Duración: 116' | ***

Amor.com

Pierre tiene 79 años y hace dos que vive recluido en su casa, alimentándose de los recuerdos de su fallecida esposa. Su hija no sabe más qué hacer con él, así que le compra una computadora y le pide a su yerno Alex que le dé clases. La condición es que no le diga quién es porque Pierre está peleado con su nieta. Y Alex casi que también, porque su relación de pareja está en crisis y encima no tiene trabajo. Pierre y Alex terminarán necesitándose más de la cuenta, sobre todo cuando el primero se suscriba a un sitio de citas por Internet con la foto del segundo. Una comedia de enredos que no termina de encontrar el humor buscado, recién aparece en el último tramo, con el lío en esplendor. Richard no defrauda, pero se le podría haber sacado más jugo.

Título original: Un profil pour deux | Director: Stéphane Robelin | Elenco: Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette, Stéphanie Crayencour | Género: Comedia | Origen: Francia | Duración: 99' | **

El Pampero

Un hombre, que no atiende los insistentes llamados telefónicos de su hijo, emprende un viaje en su pequeño barco. Se sabe que está enfermo, nada más. En plena navegación, se da cuenta de que lleva una joven de polizón. Está manchada de sangre, no se sabe más. Porque ése es el planteo, el misterio como premisa para que las cosas se vayan develando a medida que ambos se van conociendo, apenas interrumpidos por un tercero, amigo del hombre. La tensión y el encierro, facilitados por el lugar en que todo transcurre, van creando un clima que ahoga al espectador, desesperado por saber. Chávez y Gamboa son claves para que la historia logre su cometido, secundados por un Troncoso que nunca falla. Corta y efectiva, navega entre thriller y drama sin terminar de ser una sola de las dos cosas.

Título original: El Pampero | Director: Matías Lucchesi | Elenco: Julio Chávez, Pilar Gamboa, César Troncoso | Género: Thriller/Drama | Origen: Argentina | Duración: 77' | ***