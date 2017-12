Un niño muy particular, la película de Sofía Gala y una nueva guerra de padres

ANALÍA FILOSI

EXTRAORDINARIO (***)

Es tiempo de que Auggie deje de recibir clases particulares de su madre y vaya a la escuela. El tema es que el niño no luce como todos los demás, una deformación genética ha alterado su rostro y, aunque ha pasado por muchas cirugías, sigue llamando la atención. Imagínense en un mundo de niños, donde no hay filtros a la hora de relacionarse con los pares. El tan mentado bullying está pronto para actuar y los padres de Auggie lo saben. También lo sabe su hermana mayor, siempre relegada a un segundo plano por el extremo cuidado que en su casa le han destinado a su hermano. La película está basada en el libro homónimo de R.J. Palacio y se cuenta dividida en partes, cada una de ellas contada desde el punto de vista de un personaje: el propio Auggie, su hermana Olivia, un compañero del colegio, la amiga de Olivia. Está claro que el tema central es la discriminación al diferente, en este caso por un aspecto que asusta aunque el niño sea toda una dulzura. Jacob Tremblay (el de La habitación, por la que Brie Larson ganó el Oscar a Mejor Actriz) logra conquistar al espectador desde el vamos y generar rechazo hacia todos aquellos que lo discriminan, pero la historia tiene la habilidad de darle un contexto y una explicación a esas reacciones muy humanas. Sin duda que hay estereotipos en este film y situaciones que se adivinan, pero eso no le quita emotividad y credibilidad. Roberts y Wilson están bien en sus roles pero, si bien pueden funcionar como un llamador, el responsable del resultado final es Tremblay. Y el resultado es una historia llena de mensajes y lecciones de vida que, por evidentes, no dejan de ser importantes y dignas de destacar. Las lágrimas aflorarán seguramente más de una vez, pero la buena noticia es que se sale reconfortado. Como anécdota, Sonia Braga aparece en una escena, como la abuela fallecida.

Título original: Wonder | Director: Stephen Chbosky | Elenco: Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson, Mandy Patinkin, Millie Davis, Izabela Vidovic | Género: Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 113'



ALANIS (***)

El departamento en el que Alanis trabaja como prostituta es allanado y la dueña del negocio detenida. La joven queda en la calle, con su pequeño hijo de un año y medio, debiendo buscar tanto trabajo como un lugar en el que quedarse. Nada fácil. Sofía Gala es la protagonista indiscutida de esta historia en la que una mujer sin oportunidades insiste en su lucha por encontrar una salida dentro de lo único que sabe hacer y de lo que no se avergüenza. Que Dante sea además el hijo de la actriz en la vida real ayuda para que la relación que muestran en pantalla sea tan simbiótica y tierna como lo requiere el relato. Berneri y Sofía Gala se llevaron los máximos premios en San Sebastián en su rubro. Para la directora, una confirmación de lo muy bueno hecho hasta ahora; para la actriz, un merecido espaldarazo.



Título original: Alanis | Directora: Anahí Berneri | Elenco: Sofía Gala Castiglione, Dante Della Paolera, Dana Basso, Silvina Sabater | Género: Drama | Origen: Argentina | Duración: 82'



GUERRA DE PAPÁS 2 (***)

Brad y Dusty, quienes en la primera película se convirtieron en "copapás" de una típica familia de "los tuyos, los míos y los nuestros", deciden pasar una Navidad todos juntos porque los niños están hartos de dividirse y celebrar esta fiesta más de una vez. Y suman dos invitados, el padre de Brad (John Lithgow) y el padre de Dusty (Mel Gibson), que confirman dichos como "de tal palo, tal astilla" o "lo que se hereda no se roba". El familión pasará una semana en un caserón en las montañas nevadas atravesando todo tipo de situaciones graciosas que conduzcan a la o las esperadas moralejas. La comedia comienza con los típicos y bastante previsibles chistes de humor físico, pero poco a poco se va decantando hacia un humor más "pensado" y en la segunda mitad levanta como para que se pueda decir que es una muy buena opción para pasar un rato divertido con gustito navideño.



Título original: Daddys home 2 | Director: Sean Anders | Elenco: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Linda Cardellini, Mel Gibson, John Lithgow, Scarlett Estevez | Género: Comedia | Origen: Estados Unidos | Duración: 100'