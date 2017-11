Natalie Yoffe & Andrés Ojeda: Recién casados

Fue una noche de emociones a flor de piel desde el inicio. Natalie Yoffe ingresó al patio de La Hacienda a las 22:09 tomada del brazo de su papá Ricardo ante la mirada de casi 400 invitados. Recorrió la pasarela de 15 metros hasta el altar mientras sonaba el tema A Thousand Years. Mientras caminaba, hacía un esfuerzo para no acelerar el paso por los nervios y para contener las lágrimas de la emoción. Al final de la pasarela la esperaba su novio, Andrés Ojeda.

Ella estaba vestida por Nicolás Osano, con un vistoso atuendo de color "white off". Él no se quedó atrás y se animó a un llamativo smoking con chaleco de color azul eléctrico. La ceremonia fue ágil, emotiva y cálida, a contrapelo de la baja temperatura de la noche. Hasta hubo espacio para cuotas de humor que aportaron los testigos del casamiento al tomar el micrófono. "Cuando Andrés nos pidió que dijéramos unas palabras, nos llenamos de alegría, a pesar de no integrar la lista de los 30 famosos invitados a esta fiesta que se filtró en Tv Show", bromearon Sebastián y Nicolás, dos amigos del novio.

La oficial del Registro Civil Edith Burgueño le puso fin a una etapa de tres años y medio de noviazgo y abrió otra al declarar a Natalie y Andrés "unidos en matrimonio legítimo". Ellos sellaron el momento con un beso que despertó la ovación de los presentes. Para las 22:30, los abogados mediáticos ya eran marido y mujer.

Recién entonces pudieron aliviar las tensiones que los gobernaban desde hacía semanas, y que se habían intensificado en las últimas horas. Especialmente habían estado preocupados por las inclemencias del tiempo, que amenazaba con estropear los planes del casamiento. La pareja estuvo hasta esa misma tarde evaluando la posibilidad de montar el altar adentro del salón, pero el veredicto del meteorólogo José Serra fue determinante para que la ceremonia formal se desarrollara al aire libre.

Luego de dar el "sí", los recién casados se tomaron una hora más antes de ingresar al salón para participar de la fiesta. Se mantuvieron aislados realizando fotos. Luego, irrumpieron al ritmo de una versión remixada de Bailar Pegados, con la que se inauguró una imponente pista de baile. Ésta contaba con un sistema de tótems led integrado por ocho pantallas en alta definición, una cabina de Dj, un enorme escenario, piso de luces, dos máquinas expendedoras de humo, más de 20 bolas de espejos y cortinas con luces. La música estuvo a cargo al comienzo por Paola Dalto y luego por Claudio Jauregui. Sonaron todos los temas del momento y hubo un bloque de oldies con artistas como Michael Jackson o Abba. También tuvo lugar el tradicional vals que, contrario a la costumbre, se bailó sobre la mitad de la fiesta y duró apenas unos pocos minutos.

El plato principal que degustaron los invitados fue "pollo con salsa de almendras con crocante de hojaldre y legumbres". Antes se habían podido servir como entrada opciones de una mesa de mariscos, otra marroquí y otra española.

Junto a la cena, llegó otro plato fuerte: Diego Delgrossi. El actor puso su talento a disposición de la fiesta y recibió los aplausos del público tras un contundente stand up. En su rutina de imitaciones, el capocómico incluyó la del expresidente Julio María Sanguinetti, que había formado parte de la boda pero se había retirado minutos antes por tener un viaje al exterior esa misma noche. De todos modos, otros dirigentes colorados que estaban presentes como Germán Cardoso y Luis Hierro López celebraron la parodia desde la mesa 13. Si bien Pedro Bordaberry se ausentó a la celebración, la gran representación del Partido Colorado en el evento fue motivo de bromas en la mesa de los políticos. "Si alguien pone una bomba en este casamiento, se quedan sin la mitad del partido", lanzaron como humorada.

Más tarde llegó el turno del grupo de cumbia pop Vi-Em, que llevó la fiesta al punto máximo de desenfreno de la mano de sus conocidas canciones como Canta. Los novios compartieron el escenario con la banda y varios invitados se animaron a participar del show. "Gaspar, ¿qué hacés sentado?", increpó el frontman de la banda al conductor de Púmbate!, que justo se había dispuesto a descansar los pies. Acto seguido: él y su esposa Karina Vignola subieron al escenario a seguir ostentando el título de ser de los más divertidos de la fiesta.

En la pista se podía ver bailando a una amplia variedad de figuras: desde la directora municipal Fabiana Goyeneche, hasta caras conocidas de la pantalla como Catalina Ferrand, Federico Buysan, Eunice Castro, Ana Laura Román, Gabriel Pereyra, Claudio Romanoff, Miguel Nogueira, Giannina Silva, Luli Cardarello, Diego Sorondo y Fernando Cristino, Carolina Villalba y Nelson Burgos.

"Se nos fue rapidísimo. Queremos volver a empezar la noche", dijeron los recién casados al terminar la fiesta. Ahora se encuentran de luna de miel por Estados Unidos en un viaje que incluye Miami, Nueva York, Boston y Washington. Y a la vuelta los espera un nuevo período de sus vidas convertidos en marido y mujer.