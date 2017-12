Músicos tocando, músicos charlando

ANALÍA FILOSI

¿De qué hablan los músicos cuando se juntan? ¿Qué tocan más allá de sus propias canciones? ¿Cuáles son sus gustos personales? Desde hace poco más de un mes, Teledoce da la posibilidad de averiguarlo convirtiendo al público en una especie de espía de una reunión íntima entre cuatro o cinco músicos. Eso es Estudio 12, una propuesta a la cual se accede solo por su sitio web www.teledoce.com/estudio12- y que cada semana reúne artistas de distintas bandas y estilos musicales, y los deja fluir, ser ellos mismos.

"La idea surge de todas las secciones del canal, de retomar una posta que en algún momento tuvimos, que fue hacer programas de música con músicos y darle a los músicos el lugar que se merecen", explica Rodrigo Higuimarán, productor ejecutivo del ciclo junto a Ana Laura González. "Teledoce, desde hace ya muchos años, tiene un vínculo muy fluido con la música y los músicos por una cantidad de otras producciones que venimos haciendo hace años. Con este programa hemos logrado que los músicos vuelvan al canal y queden contentos, copados".

Pero no se trata solo de tocar, temas propios o ajenos, sino también de hablar de música y explicar cosas que la acerquen más al público en general. "Queríamos bajar al músico un poquito de esa torre de marfil, que todo el mundo pueda involucrarse dentro de su mundo sin tener que ser un músico pro. Hablar en un lenguaje que sea entendible, que sea entretenido, pero también que te deje algún contenido. Es la obsesión de este ciclo", detalla el productor.

Es así que el guitarrista Pedro Alemany explica lo qué es un riff de guitarra o cuenta la diferencia entre una pedalera analógica y una digital. Los músicos de reggae dicen por qué su música es tan compleja que, si no la tocás de cierta forma, no suena como corresponde. O Hugo Díaz, de Trotsky Vengarán, explica cómo se toca el punk en la guitarra.

Pero también hablan de gustos personales y temas más generales. A modo de disparador, la producción entrega a cada músico un sobre con un tema o una pregunta y ellos lo resuelven como quieren: cantando, hablando, zapando. "Empezamos a grabar con ese nerviosismo de ¿y, se prenderán los músicos?, porque íbamos a hablar de cosas un poco más complejas, de Los Beatles, de Black Sabbath, de Totem… no es como la obvia, sobre todo para algo que intenta ser masivo. Los músicos entendieron perfecto por dónde iba, es más, la gran mayoría de ellos apostaron a resignar sus repertorios personales para charlar de música, porque tienen cosas para contar", detalla Higuimarán. "En el programa de los metaleros, donde todos tienen sus bandas hace mucho tiempo, nos decían que querían explicar el género del metal para que la gente se acerque. Después escucharán Rey Toro, pero primero tienen que entender. Es justamente lo que buscamos, acercar la música en su sentido más amplio, para que después la gente vaya por donde quiera", agrega.

"Ellos saben más o menos qué canciones van a tocar, pero muchas veces lo resuelven acá. No hay una exigencia de ensayo; vienen, arman, hacen un repaso. Obviamente hay una charla previa porque hay una intención definida. Por temas de agenda, algunos se juntan antes, otros no. Hay imponderables también, pero por suerte en Uruguay levantás una piedra y sale un músico virtuoso. Lo hemos comprobado a lo largo de los años".

Variedad.

Estudio 12 está planeado como trece especiales de unos 40 minutos cada uno que, para su consumo vía web, se dividen en tres partes. "Es a gusto del consumidor, puede ver los bloques en el orden que quiera. Lo podés reproducir desde dónde quieras, cuándo quieras, cómo quieras", señala Higuimarán. "El ciclo no es estrictamente rockero, es algo más pop, tiene una gran carga folk y también otros estilos capaz que más laterales, onda funk, reggae, etc. En todos los casos son producciones culturales complejas. No música buena o mala, porque de eso podemos estar discutiendo años", aclara.

La única consigna es que no puede haber dos músicos de una misma banda en un mismo programa, sí repartidos en distintos programas. "Tienen que tener cierta afinidad de estilos, lo cual no quiere decir que estén siempre de acuerdo en lo que dicen. En un programa, discutirán cuál es su Beatle preferido, si John o Paul, no se pondrán de acuerdo, pero todos tienen una armonía musical entre sí. La gran mayoría nunca tocó juntos, es más, algunos se terminaron de conocer acá", detalla el productor.

Clima de estudio.

El lugar de reunión es una escenografía que juega con el concepto de estudio de grabación. Apenas unos sillones, una mesa, alfombras y lo que los músicos lleven, sea instrumentos u objetos personales, como pasó con los metaleros que interactuaron con discos de vinilo. "Lo de mostrar vinilos implica que la gente, sobre todo los más jóvenes, se pueda conectar con una tradición que no vivió, que no conoce y, si no se la explica un músico, es difícil que alguien se las cuente. Comprar el vinilo, cargarlo, reservarle un lugar en tu casa… era parte de un ritual de la música que está bueno contar que existió y que además está volviendo", apunta Higuimarán sin olvidar que las carátulas de esos discos eran además una forma de arte, tenían una filosofía y transmitían un mensaje. "Hoy el mp3 se está dejando de lado y se está volviendo al vinilo con más calidad que antes. Queríamos explicar por qué pasa eso, es un tema de calidad".

Estudio 12 publica un programa por semana, todos los viernes de mañana, "para que todo el mundo sepa que los viernes va a arrancar el día escuchando música". Además, su responsable destaca que es una propuesta pensada para las plataformas digitales. "Hemos tenido un resultados fantástico. Se genera mucho tráfico, mucho ida y vuelta, podemos llegar a la gente de una forma alternativa. A través de la web podemos explorar un universo muy rico y tener la tecnología a favor. Es como jugar al ajedrez, vamos de a pasos chiquitos, pero hoy Internet es un lugar en el que pasan muchas cosas y no podíamos dejar de estar ahí".

Por el ciclo han pasado más de sesenta músicos y de estilos bien variados. "Una vez que el programa salió, nos pasó la mejor de las situaciones que fue que los propios músicos nos empezaron a decir para estar en él o nos llamaban de los sellos porque las bandas les pedían para estar", cuenta Higuimarán sobre una propuesta que, si bien por ahora solo se concentra en completar los trece programas previstos, bien podría seguir. "La idea es no adelantarnos demasiado, sino ir paso a paso. Damos examen semana a semana porque hay programas que son más pops, con caras más reconocibles, y otros que intentan darle pista a gente que no es tan mediática, pero que tiene muchas cosas para contar. Una vez que termine, ahí nos pondremos a pensar en el futuro".

Más de 60 músicos

Estos son algunos de los músicos que han estado en Estudio 12: Garo Arakelian, Hugo Díaz, Frank Lampariello, Camila Sapin, Chole Giannotti, Mandake Wolf,

Jorge Nasser, Diego Martino, Papina De Palma, Guzmán Mendaro, Pablo Coniberti, Florencia Núñez, Fabián Furtado, Martín Silva, Dino, Fede Graña, Juan Pablo Chapital, Martín Ibarburu, Christian Cary y Orlando Fernández. Los programas cuentan con la dirección de Marcelo Fabricio y la edición de Santiago Chagas.