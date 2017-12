Las mejores series/miniseries de 2017

Sábado Show ha seleccionado seis historias, sabiendo que es una decisión subjetiva y que podría cambiar si existiera el poder de verlo todo. Tramas con intriga y dramas humanos es lo que domina esta lista, aunque también se hizo comedia de la buena este año pero en series que venían de otras temporadas. Esta vez preferimos destacar lo nuevo.

Trapped (disponible en Netflix)

Dentro del género "policial noir", esta serie islandesa que data de 2015 pero que recién este año estuvo disponible en Netflix, fue de lo mejor de 2017. Son diez episodios que transcurren en Seyisfjörur, un pueblo de unos dos mil habitantes en la costa oeste de Islandia, en el que por lo general no pasa nada fuera de lo común. Pero durante una tormenta de nieve aparece un cuerpo mutilado y los escasos tres policías del lugar deben llevar adelante una investigación que parece sobrepasarlos. Nieve, mucho frío, soledad, aislamiento, dificultades para trasladarse y hacer las búsquedas pertinentes… todo eso está presente e incide en los varios enigmas que hay para resolver. La trama no se limita al asesinato, sino que también aborda la trata de personas y la corrupción dentro del pueblo.Además, están las vidas personales de sus personajes. Completa, atrapante y muy bien resuelta. Tendrá otra temporada.

El maestro.

Este año, destacaron varias ficciones argentinas. A la cabeza, El Maestro, la excelente serie de Pol-ka para El Trece y TNT. El insuperable Julio Chávez se puso en la piel del profesor de ballet Abel Prat, quien asume la responsabilidad de preparar a Luisa para una beca en Canadá, al tiempo que sufre los embates del pasado encarnados por su ex, Paulina. Carla Quevedo e Inés Estévez, respectivamente en esos roles, brillaron a la par de Chávez, sorprendiendo la primera y confirmando talento la segunda. El director Daniel Barone fue el conductor de una historia con textos de Romina Paula y Gonzalo Demaría. También destacaron El jardín de bronce (HBO, con Joaquín Furriel), La fragilidad de los cuerpos (TNT, Germán Palacios y Eva De Dominici) y Un gallo para Esculapio (TNT, Peter Lanzani, Luis Brandoni).

This is US (Fox Life).

Una de las gratas sorpresas de los nominados al Emmy 2017 fue este drama familiar que transcurre en dos épocas: la actual y la de los años 80. Se abordan desde las dificultades de una joven pareja para criar trillizos, pasando por el hecho de incorporar un niño negro a una familia de blancos, o los inconvenientes que enfrenta alguien con sobrepeso severo. Cada personaje tiene su problema y todo parece conectar con su crianza o explicarse por algún momento del pasado. Enormes guiones, enormes actuaciones.

Dark (Netflix).

Se la definió como "Stranger Things para adultos" y puede ser. La primera serie alemana original para Netflix es una atrapante historia que combina drama con intriga y viajes en el tiempo, pero buscando siempre una base científica. La música envuelve al espectador haciendo que la historia no lo suelte hasta el final de los diez episodios, buscando saber qué secretos y lazos unen a cuatro familias de una localidad en la que siempre llueve y todos se conocen... o al menos eso creen. Excelente.

Mindhunters (Netflix).

David Fincher es el responsable de esta serie que cuenta el nacimiento del concepto de "asesino serial" en el seno del FBI. Dos agentes -Jonathan Groff y Holt McCallanay- investigan casos al tiempo que tratan de elaborar una teoría sobre este tipo de criminales. La historia comienza con cierta lentitud y muchos diálogos, pero va in crescendo haciendo que el público termine muy enganchado y pidiendo más... y habrá más.

Big Little Lies (HBO).

Basada en la novela homónima de Liane Moriarty, mezcla con gran acierto drama con thriller. Un asesinato cuya víctima y culpable se conocen al final es el hilo conductor que mantiene el interés de los que aman los policiales. Pero en realidad lo que más pesa es la vida de una serie de mujeres adineradas de Monterrey, la mayoría amas de casa y con hijos chicos que criar. Nicole Kidman, Reese Whiterspoon y Shailene Woodley encabezan impecable elenco. Hay 2da. temporada.