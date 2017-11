Messi, entre el mejor y el más importante

Los números son contundentes pero también son fríos. Los gestos son transmisores fieles de la realidad. Más allá de las estadísticas futbolísticas que a nivel de los clubes universales son impresionantes con respecto a Lionel Messi, la verdad es que echan sombras sobre los números del 10, restándole lo valiosos que son su figura y su nombre puntualmente.

Solo hay que saber leer los gestos que surgen a partir de las acciones de la gente que nada tiene que ver con el rubro, el negocio del fútbol en sí mismo y que sin embargo sorprenden demostrando la relevancia que tiene es pequeño gran duende de la zurda en esos lugares y en las miradas personales.

Más allá de que muchos cuestionen la calificación de si nuestro Lío es, o no, "El Mejor", nadie podrá refutar que es "El más Importante". Y de allí los miedos y los ataques de pánicos de los popes de la FIFA y de los zares de Rusia como organizadores del próximo mundial, del que si Argentina hubiera quedado afuera del magno torneo que se avecina hubiera sido una tragedia. Ni qué hablar de las empresas que invierten en él y también en los equipos de los que Messi participa.

Analicemos desde el horror qué plantea la célula terrorista del ISIS sobre la realización del próximo mundial, emitiendo una amenaza de muerte sobre el ídolo planetario centrando su preocupante publicación con el rostro único de Messi tras las rejas carcelarias y con un visible corte sangriento sobre un ojo del genial futbolista a manera de advertencia mortal.

Los temibles terroristas eligieron el rostro de Messi de un campeonato mundial con todas las estrellas terrenales que quedan resumidas en nuestro futbolista, que es el símbolo implícito de este magno torneo.

Por otro lado, una publicación londinense convocó a un estadio Wembley desbordante de público británico para premiar al goleador portugués Cristiano Ronaldo como "El Mejor" (o lo que es igual "The Best", y estaba Messi que competía por un galardón que no le otorgaron, pero que él se llevó ante la elección que habla claro de quién es "El más Importante". Porque los entendidos en fútbol eligieron a Ronaldo, y está bien, pero el hijo del delantero del Real Madrid, una criatura sin prejuicios de ningún tipo, tiene como su máximo ídolo a Messi con quien pidió por favor para sacarse todas las fotos que pudo. ¡Una fotografía con el peor rival de su propio padre! Otro gesto que habla claro de lo que Messi significa en el mundo y cuantas camisetas menos hubiera vendido la empresa que las fábricas si Messi y su número 10 hubieran quedado fuera del Rusia 2018.

Y si faltaba otro gesto para refrendar lo planteado, éste lo dio Diego Maradona, quien para muchos es el más grande, que se esmeró para encontrarse con Lío y su esposa, Antonella Rocuzzo, presentándole a su juvenil novia Rocío Oliva que también se quiso fotografiar con Messi que en todos los casos, siempre dice humildemente que "sí" y eso cada vez lo hace "El más Importante".