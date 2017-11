Mega-aventura

ANALÍA FILOSI

La historia se titula Crisis on Earth-X y abarca cuatro capítulos, uno de cada una de las series que tiene a estos superhéroes como protagonistas. No es la primera vez que los personajes unen fuerzas, ya lo hicieron en una oportunidad, mientras que Superchica, Flash y Flecha Verde han tenido cruces previos entre sus series. Un recurso muy utilizado que agrega atractivo a estas historias.

Para quienes no están familiarizados con el término crossover, les contamos que en el mundo de las series o de la ficción se utiliza para definir los casos en los que uno o varios personajes de una historia aparecen en otra historia. En tal sentido, el miércoles y jueves próximos se dará uno que se considera un mega-crossover porque involucra a cuatro series de Warner Channel: Supergirl, Arrow, Flash y DC’s Legends of Tomorrow. Todas ellas están protagonizadas por personajes de DC Comics. Está claro que Supergirl (Melissa Benoist) es la serie de quien por este lado del mundo se conoce también como Superchica la prima de Superman-; en tanto Arrow (Stephen Amell), se trata de la serie de Flecha Verde; en cuanto a Flash (Grant Gustin) no quedan dudas, y en Legends of Tomorrow confluyen superhéroes y supervillanos, pero todos unidos con un fin noble: salvar al mundo en distintas épocas viajando a través del tiempo. Dirigidos por Rip Hunter (Arthur Darvill), el equipo de Leyendas del Mañana se compone de los buenos, que son Átomo (Brandon Routh); Tormenta de Fuego, que se divide en el Dr. Martin Stein (Victor Garber) y el mecánico Jax Jackson (Franz Drameh); el Hombre Halcón (Falk Hentschel) y La Mujer Halcón (Ciara Renée), y de los villanos, que son Canario Blanco (Caity Lotz), Capitán Frío (Wentworth Miller) y "Ola de Calor" (Dominic Purcell).

Todos estos personajes la semana que viene se unirán en la gran aventura titulada Crisis on Earth-X, que comenzará el miércoles con Supergirl (20 horas) y Arrow (21 horas), y proseguirá el jueves en Flash (20 horas) y DCs Legends of Tomorrow (21 horas). Por esta razón, el miércoles la serie Riverdale comenzará una hora más tarde (22 horas).

La cosa comenzará con la boda de Iris West (Candice Patton) y Barry Allen, quien no es otro que Flash, el superhéroe de la velocidad. El acontecimiento reúne a varios héroes de DC Comics, lo que lo vuelve una situación ideal para que los villanos de Tierra-X ejecuten un ataque clave para poder llevar adelante su agenda mortal.

Hasta ahí todo lo que se sabe de esta historia que durará cuatro horas y que tiene muy expectante a los seguidores de todos estos personajes. Lo demás se puede deducir o suponer de ver algunas imágenes o trailers que han sido revelados o que se han filtrado, pero que no adelantan mucho más. Lo seguro es que habrá batallas épicas y uso de superpoderes a diestra y siniestra.

Sí se ha podido ver que en todo este embrollo aparecerá Overgirl, una de las villanas más enigmáticas de DC Comics. Se trata de la versión malvada de Superman, creada por los nazis cuando Kal-El llegó a la Tierra siendo un bebé, poco antes de la destrucción de Krypton.

Cruzados

El mega-crossover de la semana próxima no es el primero del que participan los personajes de estas cuatro series, pero sí quizás uno de los más esperados por su magnitud. Ya en 2016, casi los mismos protagonistas debieron también combatir una invasión mutante. Así que ya se conocen.

Más se conocen aún Flash y Arrow, dado que comparten muchos personajes y varias veces se han cruzado de una serie a la otra, además de incluir guiños y referencias en sus argumentos. No hay que olvidar que Barry Allen (Flash) fue presentado en la segunda temporada de Arrow, que es la más vieja de las cuatro series, con seis temporadas y una séptima confirmada. En cuanto a los personajes de Legends of Tomorrow, tuvieron pasajes por Arrow y Flash antes de que estrenaran serie propia.

En lo que respecta a Supergirl, ésta será su cuarta reunión con Flash, dos con solo ellos como involucrados. El primer encuentro se dio en el decimotercer capítulo de la primera temporada de Supergirl, titulado Lo mejor del mundo, y la química fue inmediata. Flash llegaba de un universo paralelo para ayudar a Superchica a luchar contra Silver Banshee y Livewire a cambio de que ella lo ayudara a llegar a casa. Luego vendría el crossover de ambos con Legends of Tomorrow y Arrow.

La tercera vez que se vieron las caras fue en marzo de este año, en una instancia algo fuera de lo común porque se trató de un crossover musical, aprovechando el tono más ligero y de comedia de ambas series. La cosa comenzó en el final de un capítulo de Supergirl (Star-Crossed) y siguió en el capítulo de Flash del día siguiente (Duet). Kara quedaba en estado de coma tras ser atacada por Music Mesiter (Darren Criss), haciendo que Mon-El y Hank Henshaw recurrieran a Flash y su equipo para salvarle la vida. Pero antes de que pudieran hacer algo, Music Mesiter también lograba que Flash cayera en estado de coma. Kara y Barry despertaban sin sus poderes en una realidad paralela, en los años 40, en la que la vida es como un musical y la única forma de escapar de ella es siguiendo el guión, cantando y bailando hasta el final.

Quizás al que se le ocurrió esta "locura" buscó aprovechar la experiencia tanto de Benoist como de Gustin en el dramedy musical Glee. Allí se conocieron los actores y conocieron también a Darren Criss. "Es, literalmente, un episodio de Glee", bromeaba entonces Gustin, mientras Criss señalaba la mayor diferencia que se daba entre las dos ocasiones: "Resulta curioso que la última vez que trabajé con Grant, él era el malo de la película y me cantaba a mí, y ahora yo soy el malo de la película cantándole a él".

En ese episodio también participaron Jesse L. Martin, Victor Garber y John Barrowman (jefes rivales de la mafia); Jeremy Jordan (pianista del club), y Carlos Valdés (ayudante de camarero aspirante a artista).

La inspiración fueron películas musicales como West Side Story y Cantando bajo la lluvia, incluyendo canciones originales como Runnin home to you, del dúo ganador del Oscar por La La Land, Benj Pasek y Justin Paul, o Super Friend, escrita por Rachel Bloom. Además, Melissa Benoist cantó Moon River, mientras que Jordan, Valdés y Barrowman interpretaron juntos Put a little love in your heart, mientras bailaban una coreografía de Zachary Woodle.

Otro dato curioso de ese crossover musical fue que volvió a reunir a también ex compañeros de colegio. Gustin y Chris Wood, quien encarnó a Mon-El, estudiaron juntos, cosa que tambiénocurrió por otro lado con Criss, Valdés, y los compositores Pasek y Justin Paul.

Recurrente

El recurso del crossover es muy común en las series americanas, por lo que sería imposible enumerar todas las veces que se ha utilizado. Pero podemos destacar los que se han dado con mayor frecuencia en los últimos años.

Por ejemplo, ocurre mucho en las franquicias, del tipo CSI. Integrantes de un equipo Las Vegas, Miami, Nueva York, Cyber- acuden en ayuda de los integrantes de otro equipo, o se juntan varios equipos para resolver un caso.

También se da para introducir un personaje que luego tendrá su propia serie. A veces llega ya con la idea de que encabezará historia propia, pero otras veces se da que el personaje adquiere tal fuerza y carisma para la audiencia que se gana su serie sin haberlo planeado de antemano. Ocurrió con Greys Anatomy y Private Practice (Sony): en la primera surgió el personaje de la cirujana Addison Montgomery (Kate Walsh), que abandonó el hospital de Seattle para mudarse a Los Ángeles a trabajar en una clínica privada, dando lugar a la segunda serie. En este caso no se trata de un crossover sino de lo que se da en llamar spin-off, pero como a veces los personajes vuelven a la serie original para participar de algún episodio, se configura un crossover.

Otro ejemplo es la franquicia Chicago (Universal Channel), de la que derivan Chicago Fire (bomberos), Chicago P.D. (policías) y Chicago Med (médicos). Al vivir en la misma ciudad y tener trabajos que se interrelacionan, los personajes muchas veces aparecen en más de una de las series, incluso hay algunos que tienen lazos familiares.

Yendo más atrás en el tiempo y para dar un caso del rubro comedia, tenemos lo ocurrido entre Mad about you y Friends con un personaje interpretado por Lisa Kudrow. En la serie que encabezaban Paul Reiser y Helen Hunt, Kudrow hacía de Ursula, una camarera muy despistada, que no era otra que la hermana gemela de Phoebe, la más atolondrada de los seis amigos de Friends. Pues bien, Ursula apareció en varios capítulos de Friends e incluso se cruzó con su hermana gemela. Lo gracioso o distinto acá era que el personaje que hacía el crossover estaba interpretado por una actriz que tenía un personaje distinto en la serie que recibía el cruce.

Y para dar un caso más cercano geográficamente que fue emblemático, podemos mencionar a la malvada doctora Carla Lucero que encarnó Carina Zampini. El personaje nació en la telenovela argentina Por siempre mujercitas (1995) y un año después siguió haciendo de las suyas en Ricos y famosos. Lucero empezó siendo buena, se hizo mala en Por siempre mujercitas, y continúo siendo malísima por dos años en Ricos y famosos. Muchos dicen que ese personaje catapultó la carrera de Zampini.

Apenas un pequeño pantallazo de recordados o destacados cruces de la pantalla chica que demuestran cómo muchas veces los personajes trascienden una historia. Volviendo a los superhéroes de DC Comics, está claro que tienen vida más allá de la serie que se les pueda crear especialmente. Lo mismo ocurre en el cine, muchos de ellos y esto pasa también con los personajes de Marvel- encabezan sus propias películas al mismo tiempo que se reúnen para aventuras que los involucran a todos, como son Liga de la Justicia (de reciente estreno) y las distintas Avengers (Vengadores), además de hacer participaciones especiales en los films de sus colegas. Cruces por doquier que hacen que historias como éstas encuentren siempre una forma de volver a atrapar al público.

Cruce musical

