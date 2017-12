María Gimena Pereiro; la modelo uruguaya que desafía los talles de la belleza

Llegó a los 12 años a Nueva Jersey. Eran tiempos de la crisis de 2002 y su padre había decidido buscar un mejor horizonte en el país del norte. María Gimena Pereiro, del “bello” Piriápolis, concretó en Estados Unidos sus sueños de modelo y hoy se luce en los catálogos “plus size”, aunque discrepa con las categorías que entallan la belleza. Hoy, a los 26 años, casada y estudiando medicina, la modelo uruguaya aspira a continuar creciendo en su carrera en la pasarela y contra los prejuicios. “Traté varias veces de adelgazar y pensé que iba a ser feliz una vez que lograra llegar a un “peso ideal”. Pero las cosas realmente cambiaron cuando entendí que la belleza es interna”, asegura. Conocé su historia y cómo recuerda al país.

—¿En qué momento se dio tu primer acercamiento con la moda?

—Crecí mirando mujeres muy hermosas de la farándula pero ninguna era como yo. Para mí el mundo de la moda era una fantasía, algo que, al menos que mi apariencia cambiara, nunca iba a ser parte de él. Por suerte luego pude cambiar esa concepción y hoy vivo la moda con naturalidad en mi vida.

—¿Qué implica en la actualidad tu rol como modelo?

—Castings, photoshoots, pasarela y eventos. Personalmente mi rol va más allá de lo que hago, sino lo que significa. Para mí esto es un medio para poder inspirar a otras personas a perseguir sus sueños, sin importar su apariencia física. Pienso que no es saludable enfocarse en lo que "nos hace falta", en que "no tenés la ropa adecuada" o en que no te ves de cierta forma para hacer algo. Mucha gente ni siquiera lo intenta por el miedo a fracasar. Para mí la belleza real es de adentro hacia afuera. Cuando uno se enfoca en eso, el miedo no es tan grande.

María Gimena Pereiro. Fotos: Travis Curry.

—¿Te sentís identificada con el concepto de moda Plus Size o la moda es una sola?

—Honestamente no. Para la industria de la moda soy considerada "plus size" pero no estoy de acuerdo con la obsesión de la sociedad en ponerle categorías a todo y mucho menos en algo tan complejo como la belleza. Pienso que no es saludable denominar a un grupo de personas por su apariencia física y si yo soy "Plus size"; ¿qué sos tú?, ¿normal? ¿Qué es normal? ¿Quién es quién para determinar "lo correcto"?

—¿Te sentiste discriminada en algún momento por tu cuerpo? ¿En qué te perjudicó?

—No. A pesar de que cuando era chica me decían "gorda", nunca dejé que mi cuerpo o las opiniones de los demás sobre él, influyeran en mí. En mi adolescencia me di cuenta de que la apariencia física tenía importancia para la sociedad y con eso llegaron mis inseguridades. A su vez me di cuenta de que siendo "gorda" igual puedo lograr mis sueños y hoy, mis inseguridades se han vuelto insignificantes.

—¿Y te sentiste mal con tu cuerpo en algún momento? ¿En Uruguay, por ejemplo, qué relación tenías con él?

—Cuando estaba en Uruguay era chica, y solo me acuerdo que era más alta y más grande que las chicas de mi edad pero igual saltaba como ellas, corría como ellas y jugaba como ellas. No me importaba eso.

—Uno de los problemas con la moda Plus Size radica en que muchas veces los diseñadores no piensan en todos los cuerpos y no hay talles. ¿Ocurre lo mismo en Estados Unidos?

—Eso es el problema de la moda en general. Acá hay más variedad pero los grandes diseñadores aun diseñan para "streight size".

María Gimena Pereiro. Fotos: Travis Curry

—¿Qué es la belleza para ti?

—La belleza es algo que yo busco en todo, el resplandor del sol, el sonido de la lluvia, el brillo de una sonrisa honesta, el amor, el mirar al espejo y ver más allá de lo reflejado.

—¿Te gustaría iniciar un tratamiento para tener una silueta delgada? ¿Lo has hecho en el pasado?

—Honestamente traté varias veces de adelgazar y pensé que iba a ser feliz una vez que lograra llegar a un "peso ideal". Pero las cosas realmente cambiaron cuando entendí que la belleza es interna.

—¿Crees que en algún momento el mundo de la moda tratará con igualdad a todos los cuerpos?

—Para eso hay modelos como yo, modelos que creen en la diversidad y que en la variedad está la belleza.

—Más allá del trabajo, ¿cómo es tu rutina en Estados Unidos?

—Trato de levantarme temprano y hacer ejercicio. Es importante estar ágil para poder moverme bien frente a la cámara y aparte de eso, me interesa estar sana. Soy también estudiante de medicina y dedico mucho tiempo a eso, además de las tareas de la casa.

—¿Qué extrañas de Uruguay?

—La gente, el clima, las caminatas a la playa y subirme a los arboles si ningún prejuicio o miedo de que llamen a la policía.

—¿Qué contacto mantienes con Uruguay? ¿Has venido desde que emigraste? ¿conservás familiares o amigos aquí?

—Gracias a la tecnología hablo con la gente cercana a mí casi todos los días. Mis amistades del colegio también han emigrado a otras esquinas del mundo y tenemos un grupo de chat donde nos mantenemos al tanto de nuestras vidas.

—¿En qué crees que eres más uruguaya?

—En la forma de hablar. El dialecto de nosotros es único.

—¿Cuáles son tus próximos planes?

—Seguir modelando y seguir creciendo en la industria. Quiero tener mi propia línea de ropa y cosméticos y seguir inspirando a los demás a seguir sus sueños a fondo, sin pensar que su orientación sexual, su color de piel o su tamaño de jeans impida sus éxitos.