Laura Martínez: "Hay que renovar metas"

La comunicadora está a punto de comenzar un intenso verano en el Este. Formará parte del magazine Punta Es (Canal Once), además de comandar un ciclo de entrevistas en la misma señal. Lanza marca de zapatos y en el amor, las cosas no podrían ir mejor. A poco más de un año de iniciar una relación con el empresario Leonhard Nedeff, se han comprometido, aunque ella asegura que van “tranquilos, paso a paso”. De hecho, por el momento no conviven. La conductora dice que sigue conectada con el público infantil y con la danza y la meditación.

—¿Cómo se viene tu verano?

—A todo Canal Once de Punta de Este. Me sumo al programa Punta es, que conducen María Inés Machiniena y Leonardo Sarro. Además, continúo con el espacio Laura contigo, un ciclo de notas a personalidades para contar historias de vida. Estuvo Carlos Perciavalle, Graciela Alfano, Maru Botana, Luis Ventura y muchos más. Fue algo que me permitió explorar un perfil diferente como comunicadora. Si bien no soy periodista, logramos notas muy humanas con los invitados. Y en el verano prácticamente me voy a instalar en el Este. Estoy muy agradecida con Zelmira Del Castillo y con todas las autoridades del canal.

—¿Te gusta Punta del Este?

—Mi lugar de veraneo es Playa Verde. Allí vamos con mi familia desde siempre. Estaré yendo y viniendo para hacer el programa. La temporada en Punta del Este es estresante con el tráfico. Prefiero lugares más tranquilos.

—¿Has dejado de hacer contenidos para niños?

—No, he avanzado mucho en otras áreas, pero sigo conectada. Me encanta trabajar para niños. En Canal Once cierro de programación con el segmento que se llama "Cierra tus ojitos". Interpreto una canción que hizo Fabián Marquisio.

—¿Cómo definirías este momento de tu vida?

—Estoy a tope laboralmente. Me gustaría tener más tiempo para hacer más meditación, más yoga y estar más conectada con la danza. Sigo igualmente con mis clases para niñas. Hace 30 años que soy docente. Las madres que fueron alumnas me mandan ahora a sus hijas, así como algunas ex Chin - Chin.

—¿Cuántas fueron las Chin - Chin?

—Muchas, Porque formé seis grupos. Un sueño mío sería poder reunirlas a todas. Las mayores tienen 35 y las menores 15 o 16. Hay odontólogas, abogadas, muchas tuvieron hijos o están en eso. A cada una las quise y las quiero hasta el día de hoy. Paola Bianco fue Chin - Chin. Además ella y su mamá hacía los coros de las canciones mías y de Cacho (De la Cruz) en Cacho Bochinche.

—¿No había celos entre las Chin - Chin?

—No. Yo les conté que cuando bailaba nunca estaba en primera fila. Eso me daba seguridad porque estar primera es también una responsabilidad. Las Chin - Chin siempre fueron elegidas no solo por su capacidad para el baile, sino por sus valores. Nunca tuve problemas con ninguna. Eran tiempos más sanos también.

—¿Ahora no?

—No había redes sociales. Ahora la gente critica mucho. Pienso que si en la época de las Chicas Guau, por ejemplo, que salíamos en TV bailando en malla, hubieran existido las redes me habrían dado como en bolsa. Pero a nosotros nos llegaban siempre buenos mensajes.

—Este año fue de muchos viajes también...

—Sí, fui dos veces a Europa. Acompañé a mi mamá al país vasco. Quedé impactada con Bilbao y San Sebastián. Hay playas, montañas, lagos. Me gustó muchísimo. Mamá es bisnieta del autor del himno vasco, así que fuimos recibidos con honores. Y el otro viaje fue con mi pareja, Leonhard Nedeff, a Italia, donde recorrimos galerías para ver las tendencias de la colección primavera - verano de calzado. Él es fabricante y diseñador de calzado, con formación en Italia. Allí nació la idea de lanzar una línea con mi nombre como marca. Me encantó. Todo un nuevo desafío para mí. La vida es un ratito, así que siempre hay que ponerse nuevas metas.

—¿Qué características tiene la línea?

—Todos los zapatos son hechos con cueros uruguayos pero tienen telas y apliques de italianos. Me gustó mucho la colección. Tienen el toque y una fusión muy copada. Se viene el plata y el blanco para el verano y una tendencia al taco bajo.

—Llevan más de un año en pareja, ¿cuáles son los planes?

—Estamos comprometidos. En julio, en el día de mi cumpleaños, me trajo un ramo de rosas y en el lazo estaba colgado el anillo. Al principio no me daba cuenta. Todo el mundo me miraba y yo no me daba por enterada. Le agradecía por las flores pero no veía el anillo. "Laura, mirá bien", me dijo mi cuñada. Al final lo vi y fue muy emocionante. A mí me decís casamiento y me parece que la cosa más romántica. Yo apuesto al amor. Soy chapada a la antigua. Igual, vamos paso a paso. No hay fecha todavía. No convivimos por el momento.