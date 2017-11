Un héroe en medio de la tormenta

ENTREVISTA Y FOTOS GENTILEZA WARNER BROS. PICTURES

El ingeniero deberá viajar al espacio y salvar al planeta de una tormenta artificial de proporciones épicas...Todo ello mientras en la superficie del planeta se está gestando un complot para asesinar al presidente de los Estados Unidos. De eso trata Geo-tormenta, película en la que Dean Devlin debuta como director además de escribir el guión junto a Paul Guyot. En la siguiente entrevista, el protagonista de la historia, Gerard Butler, cuenta cómo fue filmar esta mezcla de thriller con cine catástrofe.

-¿Cómo se conectó con su personaje, Jack Lawson?

-Varias veces he retratado personajes en películas de acción que poseen un espíritu guerrero y que son muy físicos. Con Geo-tormenta fue divertido jugar con un personaje cerebral, un científico, y aportarle un poco de torpeza. Jake es también un poco incómodo de tratar, no es tan bueno con otras personas. Es soltero, terco y un poco arrogante. Parte de su historia es cómo aprende a tratar con los otros científicos en la estación espacial y, especialmente, a conectar con su hermano. También trata sobre cómo los científicos aprenden a trabajar juntos para desentrañar un misterio y detener un desastre global. Me encanta ese tema de la unidad, es muy inspirador.

-¿Hizo alguna investigación sobre meteorología o estaciones espaciales?

-Mucho de eso estaba en el guión, pero sí, leí mucho sobre esos temas. Conocí a algunos científicos y astronautas de la NASA. Nuestro director, Dean Devlin, estaba preocupado por que la ciencia que describió en el guión estuviera demasiado lejos, así que consultó a algunas personas de la NASA. Les dijo: "Estoy escribiendo sobre la construcción de un escudo alrededor del mundo: un sistema de satélites y una estación espacial. ¿Qué tan loco es eso?". Y los científicos le respondieron: "En realidad, no es una locura. Hemos hablado de algo así y nos hemos preguntado si algún día será posible controlar el tiempo". Es un concepto fascinante.

-Geo-tormenta fue filmada en Nueva Orleans.

-He hecho tres películas en Nueva Orleans, que es uno de mis lugares favoritos. En un momento, pensé en comprar una propiedad allí porque me encanta la gente, la comida y la música.

-Filmó escenas en sets enormes. ¿Cómo fue esa experiencia?

-Nunca había trabajado en sets como éste. Kirk Petruccelli, nuestro diseñador de producción, hizo un trabajo increíble. Cada vez que caminaba por los escenarios, me transportaban a algún lugar. Había un cuarto de milla de corredores y túneles, e incluso, después de un par de meses, todavía me seguía perdiendo por ellos. El detalle de los sets fue extraordinario, especialmente el muelle de carga en la Estación Espacial Internacional y el control de tierra de la NASA. Me permitió experimentar realmente este ambiente. A veces, me sentía como si estuviera en una estación espacial.

-Tiene escenas emotivas con Talitha Bateman, quien interpreta a Hannah, la hija de Jake.

-Esas escenas son mis favoritas, me tomaron por sorpresa. Talitha era simplemente increíble, ¡ella me estaba enseñando sobre actuación! Nuestras escenas juntos estaban bellamente escritas; ves lo mucho que Jake ama a Hannah y cómo se ha convertido en su amigo. Pero al mismo tiempo, Hannah le complica algunas cosas y él no sabe cómo manejarla. No está capacitado para lidiar con estas situaciones.

-¿Qué tipo de relación tiene Jake con su hermano Max?

-Los dos hermanos son altamente competitivos y están enojados uno con el otro. Jake culpa injustamente a Max por todo lo que salió mal en su vida. Jake es como si fuera el hermano menor; debe crecer y aprender a ser el hermano mayor. Sin embargo, esa dinámica también implica algunas interacciones divertidas entre Jake y Max, que se vuelven locos mientras tratan de resolver sus problemas.

-¿Cómo fue trabajar con un elenco internacional?

-Una explosión absoluta, refleja la escala global de la película. Aunque venimos de diferentes países y culturas, y a veces pensamos de diferentes maneras, siempre hubo un respeto mutuo y nos divertimos mucho. Todo el mundo estaba preparado para esta película y no había egos. Nos unimos hermosamente. Todos sabíamos que estábamos haciendo una película grande y divertida, y la pasamos muy bien.

-¿Alguna vez se ha topado con un tiempo loco como el del film?

-Sí, he experimentado mucho clima extremo. Yo estaba en la ciudad de Nueva York cuando ocurrió el huracán Sandy, que fue inolvidable. Me quedé atrapado en mi apartamento durante varios días. Estuve en Islandia filmando y experimentamos cuatro huracanes en un mes. Un día, el techo del hotel vecino fue arrancado. Tres veces nuestro campamento base desapareció. Literalmente todo se había ido y nunca lo encontramos. Hace poco viajé mil millas a través de Utah y experimenté un par de tormentas parecidas a las de la película.

-¿Qué espera que el público reciba de Geo-tormenta?

-La película funciona en muchos niveles. En su núcleo, es una película sobre la unidad, sobre las personas que se unen. Ése es siempre un mensaje inspirador, especialmente en películas de desastres. Luego está la trama de la conspiración, en la que te involucrás y disfrutás. Y, por supuesto, hay secuencias épicas de desastres. La película es divertida, visceral y emocionante.