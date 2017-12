Dos grandes estrenos 2018

El 2018 promete un fuerte arranque en la señal de TV para abonados FOX. En simultáneo con los Estados Unidos y en el año de su 25 aniversario, el miércoles 3 de enero se estará estrenando una nueva temporada de The X-Files, la segunda desde su regreso en 2016. Los agentes Murder y Scully volverán a enfrentar casos con el toque paranormal que caracteriza a la serie creada por Chris Carter. Inmediatamante después estará en pantalla 9-1-1, el nuevo drama de Ryan Murphy que tendrá su centro en las personas que arriesgan su vida para salvar a otros. La historia está encabezada por Angela Bassett, quien también es una de las productoras ejecutivas.

En setiembre de 1993 se estrenaba The X-Files, una serie que en el transcurso de sus nueves temporadas terminaría por ganarse el mote de "serie de culto". Los fanáticos lamentaron el final, pero en 2016 la alegría retornó a sus cuerpos cuando pudieron disfrutar de una décima temporada, que era una incógnita si volvería a concitar la misma adhesión. Pues sí, ocurrió otra vez, y eso le aseguró a los agentes Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson) regresar por más.

Es así que a poco de comenzar enero de 2018, más precisamente el miércoles 3 de enero a las 22 horas, The X-Files estará estrenando su decimoprimera temporada. Será un estreno en simultáneo con los Estados Unidos, ya casi cumpliendo 25 años de vida.

En esta nueva entrega de diez capítulos de una hora, Mitch Pileggi volverá a encarnar al Director Adjunto del FBI, Walter Skinner, mientras que la lista de estrellas invitadas incluirá nombres como Annabeth Gish (The Bridge), Robbie Amell (The Flash), Lauren Ambrose (Dig), Karin Konoval (El Exorcista, La Serie), Barbara Hershey (El Cisne Negro), Haley Joel Osment (El Sexto Sentido), y William B. Davis, que retoma su papel de "El Fumador".

Para los que aún no lo saben, The X-Files, también conocida como Los Archivos X o Los Expedientes Secretos X, sigue los pasos de los agentes especiales del FBI, Scully y Mulder, quienes investigan casos inexplicables donde la única respuesta posible pareciera involucrar fenómenos paranormales. Scully se aferra más a las explicaciones científicas, mientras que su compañero es más abierto a creer en lo que va más allá de la ciencia. Dos estilos opuestos que se complementan muy bien en una historia que se condimenta además por la idea del romance entre los protagonistas.

La historia creada por Chris Carter lleva ganados dieciséis premios Emmy, cinco Globo de Oro y un Peabody.

En 2016, el primer capítulo atrajo a una audiencia promedio multiplataforma de casi 16 millones de espectadores y fue el segundo drama televisivo más visto de la temporada, además de la serie evento más comentada en Twitter.

Rescatistas.

El mismo miércoles 3 de enero, pero a las 23 horas, FOX estará estrenando 9-1-1, la nueva serie de Ryan Murphy (Nip/Tuck, Glee, American Horror Story, Feud: Bette and Joan, Scream Queens) y Brad Falchuk.

Compuesta por diez episodios de una hora, este nuevo drama televisivo retrata las vidas y carreras de los operadores de emergencias que deben intentar salvar a aquellos que están en su punto más vulnerable. Paralelamente se van dando a conocer cómo esos profesionales tratan de resolver sus propios problemas y así mantener el equilibrio en sus poco apacibles vidas.

La actriz nominada al Oscar por Tina, Angela Bassett, encabeza el elenco que integran Peter Krause (Six Feet Under), Connie Britton (Nashville), Oliver Stark (Into The Badlands), Aisha Hinds (Shots Fired), Kenneth Choi (Todos vs. OJ Simpson: American Crime Story) y Rockmond Dunbar (Prison Break), entre otros.

Ellos se ponen en la piel de los policías, paramédicos y bomberos que están inmersos en las situaciones más aterradoras, impactantes y desgarradoras, propias de los llamados de emergencia. Connie Britton, por ejemplo, es quien se hace cargo del servicio de llamadas de emergencia; Bassett y Hinds encarnan a policías, y Krause es el jefe de bomberos.

A propósito de Ryan Murphy, en 2018 llegará la segunda temporada de Feud, la que girará en torno a Lady "Di" y el Príncipe Carlos, de ahí su nombre Feud: Charles y Diana. Serán diez capítulos (la primera de Feud, sobre Joan Crawford (Jessica Lange) y Bette Davis (Susan Sarandon), tuvo ocho), escritos por el propio Murphy junto a Jon Robin Baitz.

En tanto, American Horror Story estrenará su octava temporada (historias diferentes cada año) y tiene confirmada una novena, mientras que Scream Queen fue cancelada.