Diente, meneá: de la cancha al canto

El actual jugador del Inter de Porto Alegre se animó a cantar el estribillo de Noche de juegos y a tirar unos pasos de reggaetón en el clip que filmaron dos meses atrás en Brasil. El baile le costó más que afinar y que pararse frente a las cámaras a quien tiene como máximo referente a Nicky Jam. Su hermano Mauricio López y su amigo el Gucci también aportaron datos sobre esta faceta desconocida del Diente que tomó por sorpresa a toda su familia.

Los hermanos López mostraron sus inclinaciones profesionales desde temprana edad. Mientras Nicolás alias "Diente" andaba siempre con la pelota abajo del brazo, Mauricio se inscribió en clases de canto a los 9 años y empezó a componer a los 11. La música siempre estuvo presente en el actual jugador del Inter de Porto Alegre por la influencia que ejercía su hermano.

"Me gusta mucho escuchar música en el auto: reggaetón, plena, cumbia. Soy amigo del Gucci y consumo mucho su música", contó el Diente.

Lo suyo es "cero canto" pero se animó a entonar el estribillo del tema Noche de juegos de la banda Fayaboys para "darle una mano" a su hermano Mauricio en este dúo musical que conformó hace un año y medio junto a Federico Arias. El Diente aceptó la invitación de grabar el clip del tema con esta banda de reggaetón, y participó de un rodaje por primera vez. Se llevó bien con la cámara, pero le costó desenvolverse a la hora de menear: "No soy gran bailarín", reconoció. Mauricio dice que su hermano "hizo lo que pudo", y tanto él como Federico se preocuparon por hacerlo sentir cómodo durante la filmación porque no está acostumbrado.

"Es bien tímido. Está siempre en la de él pero por mí hace lo que sea", contó Mauricio. El Gucci, amigo del Diente, da fe de eso. Se hicieron amigos hace dos años y el Gucci recuerda que en el primer asado que organizaron el Diente le mostró orgulloso un demo de su hermano. "Asesino, ¿qué podemos hacer? Mirá el talento que tiene", le dijo. "Nicolás es un sarnoso, cero personaje. Y esa vez estaba más copado en mostrarme cómo cantaba el hermano que en hablar de fútbol o sobresalir él", recuerda el Gucci. Es más, él aún no estaba metido en el reggaetón pero se habló de la posibilidad de grabar junto a los Fayaboys. "Quedó en la nada porque Nico se fue para Brasil, su equipo descendió y no podía venir para acá a hacer mucho barullo social porque sino parece que no te importa lo que pasó con el cuadro".

Lo cierto es que en esa comida comentaron que tenían ganas de filmar algo en Brasil. "Me acuerdo que lo jodíamos con el no te da y él me desafiaba. Yo le di manija para que cante".

El micrófono.

Cuando el Diente viene de visita a Uruguay le gusta pasar por el estudio de su hermano y "chivear" un rato con él. Cada tanto le tira algún pique. "El comienzo del estribillo de Noche de juegos, que dice "quiere que la noche comience", fue idea de él", confirma Mauricio. En una de esas idas al estudio se metió en la cabina entre risas, cantó bromeando y lo grabaron. Gustó porque salió natural y dejaron la canción con su colaboración. "Me gusta cantar pero no es lo mío y sé que no lo hago muy bien. Le mostré la canción a mis compañeros del Inter y de Nacional y me dicen que canto bien. Me dan para adelante y yo me río".

La oportunidad de grabar el clip surgió hace dos meses y el Diente se prendió enseguida. Mauricio y Federico viajaron a Porto Alegre y aprovecharon para ir a verlo a la cancha. El video arranca con un recitado: "Yo soy el Diente López y estoy demente y así lo sigo vacilando y cantando con mi gente".

En un principio tenían la idea de grabar en el Parque Central pero debido a las reformas que se están realizando en el estadio de Nacional no fue posible, así que filmaron en el estadio del Inter.

Al Diente le gusta la música del "Lolo" Estoyanoff pero nunca hablaron sobre Noches de juegos.

El hoy jugador del Inter dice que no le interesa meterse en el mundo de la música. Cantar en vivo no le entusiasma porque es muy "retraído" pero lo haría si su hermano se lo pidiera. El plan de los Fayaboys es lanzar un disco a principios de 2018. El álbum aún no tiene nombre, y el Diente está dispuesto a volver a prestar su voz para otra canción si eso sirve para promocionar a su hermano.

El clip está subido a Youtube desde el 28 de noviembre y tiene más de 4.300 mil reproducciones. Pero el adelanto donde se veía al futbolista en su debut como cantante se había lanzado un mes antes y alcanzó más de 31 mil visualizaciones en Youtube. Noche de juegos también está disponible en Spotify y la fan page de Facebook de Los Fayaboys.

El Gucci tuvo acceso al clip antes de que saliera porque trabaja con la misma productora y le encantó: "Lo vi bárbaro, muy simpático y divertido. Me gustó la actitud. Tiene toda esa onda para vestirse y ahí va 10 a 0". El Diente reconoció ser fanático de la ropa, y dijo que le fascina ir al shopping a comprar botas y vaqueros.

"Me encanta que se anime. Mañana el fútbol se le termina y mira si arranca para la música. Todos tuvimos miedo alguna vez. Capaz que la primera vez que se puso la camiseta para jugar en Nacional también le dio cosita pero después empezó a hacer goles y hoy es un crack", comentó el Gucci.

Noche de juegos es la banda sonora en los ómnibus, vestuarios y concentraciones del Inter porque el Diente lo hace sonar. A menudo le envía videos de sus compañeros bailando el tema a su hermano. La canción ya es un éxito en Porto Alegre. Empezó sonando en Radio Gaucha, que es una audición deportiva, y ahora se escucha en distintas emisoras. Noche de juegos generó mayor impacto gracias a la participación del Diente, y los Fayaboys tienen previstas varias actuaciones en Brasil para diciembre. En principio, los shows serán sin el Diente, pero se verá. "No me lo imagino cantando en vivo pero quizá se prenda para hacer una aparición visual en algún otro video. Es tímido pero después de que se suelta hace cualquier cosa", comenta Mauricio.

La pelota.

Los primeros meses del Diente López en Brasil no fueron fáciles. El Inter descendió pero el mal trago ya pasó. El último partido del campeonato fue contra Guaraní y El Diente tuvo la oportunidad de marcar dos tantos y sellar la vuelta de su equipo a la A. "Por suerte cumplimos el objetivo que era volver a primera y el año que viene comenzaremos con todo", dijo. Además, fue el goleador del torneo con 17 anotaciones.

Miró todos los partidos de Nacional por internet y dijo extrañar al Bolso porque "es un equipo que amo. Tengo contrato con el Inter pero me gustaría algún día poder volver".

Se refirió al conflicto entre los futbolistas y la Mutual como "un tema complicado. Le doy para adelante a todos los muchachos de Más Unidos que Nunca. Seguí las noticias pero no hablé con ninguno", dijo.

Como todo futbolista, sueña con jugar en la Selección. Está pendiente de las citaciones y tiene ganas de que "Maestro" Tabárez lo convoque, "pero no decido yo".

El video clip en números

El adelanto que mostraba Nicolás "Diente" López en su debut como cantante logró más de 31 reproducciones en Youtube. El clip de Noche de juegos acumula más de 4.300.