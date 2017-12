¿Qué se debe hacer con los agresores sexuales?

Santiago Bernaola - Periodista y ex policía

Tienen que permanecer toda su vida en prisión, ¡se tienen que pudrir en la cárcel! Hay que buscar una medida para que sean aislados de la gente de bien que trabaja, que estudia y que tiene derecho a vivir como esta chiquilina que mataron a los 12 años. Si le pasara a una hija, yo haría todo lo posible para que esa persona desaparezca. Habría que considerar la pena de muerte porque estos hombres no tienen solución. Los países del primer mundo la tienen en cuenta. Hay tantas mujeres regaladas en la calle que se acuestan con un hombre sin una cena de por medio, ¿qué necesidad tiene un hombre de cometer un abuso?

Adriana Savio - Psicóloga forense

Yo apuntaría a buscar las causas y trabajarlas con prevención y anticipación. No nos puede seguir pasando que surjan estos casos aberrantes y salgamos todos corriendo a hacer algo. Estos temas tienen que ser trabajados de manera constante. Yo estoy trabajando en la línea de sacar un registro único de agresores sexuales. Estamos viendo cómo presentarlo socialmente porque la población va a tener un arma al contar con ese conocimiento. Va a haber que controlarse porque no se trata de publicar un registro y que salga la gente a la calle a exterminar a estas personas. Ahí nos metemos en el terreno de los derechos humanos. Hay que considerar los derechos humanos de la víctima y del victimario.

Daniel Cancela - Periodista

Deberían recibir castigos más duros, que están previstos en la ley. La legislación permite hasta 45 años de cárcel por un homicidio pero no hay un solo caso de alguien que haya cumplido esa pena por brutal que sea su delito. Además, hay que meterlos en cárceles que sirvan para rehabilitar, si es que tienen posibilidad de rehabilitarse. No pueden ir a las cárceles donde están ahora para que reciban el tratamiento que todos sabemos que reciben los violadores. Lo que me parece un disparate es la castración, esencialmente porque no creo que estos delitos se cometan con el pene. Si el tipo toca a las niñas pero no tiene relaciones, ¿le cortamos las manos?

Andrés Ojeda - Abogado

Ojalá tuviera la respuesta, lo que tengo claro que es las propuestas que hay en la vuelta —que son las que siempre surgen cuando ocurren tragedias terribles como la que nos tocó vivir— como la pena de muerte, la cadena perpetua, la castración química, la creación de un registro de Agresores sexuales, no parecen ser la solución de nada. Aparte de poder ser inconstitucionales, no hay ninguna prueba de que logren bajar la comisión de estos delitos. Algún día entenderemos que no hay condena que resuelva esto. Lamentablemente, no hay soluciones mágicas.