Cuestionario retro de María Noel Calcaterra

¿Cuál es tu primer recuerdo?

Mi papa tenía un campo que se llamaba “Las Vertientes”. Era maravilloso para andar a caballo y disfrutar la paz.

¿Qué programa/s de TV marcaron tu infancia?

Tom & Jerry.

¿Cuál era tu juego favorito?

Los bebotes y las Barbies. Las hacía vivir como personas: las casaba incluso.

¿Cuál fue tu primer ídolo?

Los Beatles.

¿Qué maestro o profesor marcó tu vida?

Mi primer profesor de danza, que de chiquita lo sufrí. Y Luis Trochón.

¿Cómo era tu primer amor?

Fue uno de mis mejores amigos por años, super dulce. Una vez le dijo a mi papa, que era muy celoso, ”yo soy el novio de Noel”. Tendríamos 5 años.

¿Dónde fueron tus primeras vacaciones?

En La Paloma.

¿Qué recordás de tu primera salida nocturna?

Recuerdo haber salido a bailar con un enterito de jean blanco, y una remera blanca con rayas rojas. Y me acuerdo estar deseando que el chico que me gustaba me sacara a bailar.

¿En qué crees que es cierta la frase “todo tiempo pasado fue mejor”?

En nada. Intento vivir conscientemente en el presente.

Si pudieras elegir, ¿en qué época te hubiera gustado vivir?

Entre los años veinte y los cuarenta.