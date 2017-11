Dos comodines: Alzira y Pelusa en el Movie

MARIEL VARELA FOTOS: GENTILEZA MOVIE CENTER

Descubrieron que comparten un código de humor, el gusto por la escritura y que crearon dos personajes emblema nacidos para la televisión (Alzira para La culpa es nuestra y Pelusa para Sinvergüenza) que trascendieron la pantalla. Agosto pisa el escenario con el pie derecho al subir, usa el mismo vestuario desde el día uno con Alzira, y repite rutinas en sus caminatas cuando va al teatro de forma obsesiva. Luciana no dice sus cábalas por cábala. Pasen y conozcan un poco más a este dúo.

Apenas Agosto volvió a aterrizar en Montevideo, Movie Center le propuso que retomara su personaje más popular, Alzira. El actor se había instalado en Estados Unidos durante tres años para hacer un máster en guión de cine y televisión, y contestó que no le divertía reencontrarse con el público uruguayo en soledad. Y a las autoridades de Movie se les ocurrió convocar a Luciana Acuña para que lo acompañara.

Agosto no supo quién era esta actriz hasta que le mostraron las publicidades del 1122. "Hace cien personajes, a ella no le va a interesar tener un proyecto conmigo", pensó. Luciana y Agosto se citaron en la esquina de un bar y en la primera charla descubrieron que compartían el estilo humorístico, el gusto por la escritura y juntos guionaron Una de dos, que se estrenó en enero de 2017.

Pelusa y Alzira son sus caballitos de batalla y serían el eje del show, pero en ese afán por refrescar a estos dos personajes decidieron ponerlas a interactuar. En ese ida y vuelta se tocaron cuerdas diversas a las habituales. Tiraron sobre la mesa todos los personajes que les interesaba desarrollar y descartaron mucha cosa: Agosto tenía ganas de hacer algo con Mary Cioli pero no prosperó. Luciana trajo a a la tarotista Úrsula y a Mariana, la diva que desde este año tiene un espacio en Las cosas en su sitio (690 AM). Agosto hace a Alzira, a la adolescente Zorzy, y al conductor de un programa esotérico donde ingresa una mujer poseída por distintas personalidades, desde Charlotte Caniggia a una gallina, que las interpreta Luciana.

Ella se ríe muchísimo con lo que hace él y es común que se tiente en el escenario. Agosto dice que las mujeres graciosas le divierten más que los hombres. "Yo no sería fan mío, sería fan de Luciana". Decidieron volver a compartir escenario para poner broche de oro al 2017. Y harán las últimas dos funciones de Una de dos el 24 y 25 de noviembre en Undermovie.

El hit.

Alzira y Pelusa pertenecen a una clase social baja, son dulces, tiernas, honestas y pícaras. "Dicen lo que piensan y se hacen valer", según Luciana. Ambos personajes nacieron como un contenido para un programa televisivo. Alzira apareció por primera vez hace diez años en La culpa es nuestra (Canal 10), y Pelusa dio sus primeros pasos en un canal de Youtube pero saltó a la fama en 2013 gracias al ciclo Sinvergüenza (Teledoce).

Hay algo más que emparenta a la uniceja Pelusa y a la reina del bricolage Alzira: sus creadores las aman y no reniegan de ese hit.

—Agosto: Algunos artistas niegan ese embrión que los hizo conectar con el público y no creo que sea una decisión inteligente. Es como tener una banda y no tocar la canción que todos quieren escuchar. Tocá cien nuevas, pero también la que todos conocen porque sos eso también.

—¿Le deben la carrera a Alzira y Pelusa? ¿Piensan que la historia hubiese sido otra sin ellas?

—Luciana: Quiero mucho a Pelusa y le agradezco eternamente. No sé qué hubiera pasado. Intuyo que hubiera nacido otro personaje de las ganas que tengo de actuar. Es una pasión. Yo estuve trece años buscando la veta mientras hacía teatro independiente. Y ahí apareció Pelusa. Pero después llegó Mariana, la diva. Si lo buscás lo encontrás.

—Agosto: Siento un agradecimiento total al personaje. Fue un antes y un después: la gente me empezó a hablar con la "N", me paraban por la calle, nunca más dejé de trabajar. Y antes no era así mi realidad. De todas formas, yo me formé en teatro, estudié ocho años y siempre dejé espacio para ese otro costado que es parte de mí.

—¿Temen que estos personajes cansen o aburran al público?

—Agosto: Si saturás cansa. Hay que ser inteligente para reinventarlo y buscar el lugar donde te vuelve a divertir.

—Luciana: Si cansa el público no lo va a pedir más. Dejarás de hacerlo un rato y de repente volvés.

—Agosto: Para mí es fundamental el aire. Yo no haría un programa televisivo diario con un mismo personaje porque me aburriría.

Lo que se viene.

Luciana cierra un año maravilloso. Hizo todo lo que quería: se probó en radio con Las cosas en su sitio, actuó en Falladas (José María Muscari) y en verano hará temporada en Punta del Este con esta obra. Para el 2018 tiene previsto participar en dos proyectos teatrales producidos por Diego Sorondo y continuar en radio.

El plan de Agosto es volver a Estados Unidos porque "hay todo un mundo que quiero explorar". Mientras hizo el máster se desconectó por completo de actuar, solo escribía, pero se anotó en un curso de improvisación, y un día lo invitaron a hacer stand up. Al principio tuvo miedo porque no era experto en el género, pero hizo tres shows, quedó fascinado y pretende seguir explotando esa veta.

Agosto y Luciana ansían que esta dupla no se disuelva. Por eso tienen previsto hacer algo más "casero y divague" desde sus cuentas de Instagram: @agostolatino y @laponderosa.