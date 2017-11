Comedia, drama y desastres naturales

La historia del personaje gruñón al que todos le huyen pero que, por alguna razón, termina siendo querido, no es nueva. En estos casos, por más que se sepa el final, lo que interesa es el desarrollo. Y es en él en que este film sueco, candidato al Oscar a Film Extranjero, tropieza. Si bien la historia es simpática, a veces exagera en la parte sentimental y en algún golpe bajo. El gruñón es Olev, viudo que no supera la muerte de su esposa y quiere suicidarse para reencontrase con ella. La llegada de una nueva familia al vecindario cuyas reglas Olev hace respetar a rajatabla, quebrará la rutina y la forma del protagonista de ver las cosas, mientras conocemos su historia a través de flashbacks. Se pasa bien, pero parece que le falta algo.

Título original: En man som heter Ove | Director: Hannes Holm | Elenco: Rolf Lassgrd, Bahar Pars, Filip Berg, Ida Engvoll | Género: Comedia dramática | Origen: Suecia | Duración: 115' | Se exhibe en el MONFIC | ***

Pinamar

Dos hermanos veinteañeros que han pasado sus veranos en Pinamar, van en invierno para arrojar las cenizas de su madre al mar y vender su apartamento. Los recibe una vecina, amiga de siempre, que vive en el balneario. Ambos procesan el duelo de distinta manera: el más grande y callado, no puede con la tristeza; el menor y extrovertido, trata de pasarlo bien aunque le duela. Serán dos días en que deberán cerrar una etapa, aunque quizás no cómo lo imaginaron. Los cambios no son explícitos, sino que se expresan a través de situaciones cotidianas que marcan: una salida con amigos, una caminata, una carrera, el juego con un niño, la relación con la amiga. Una historia sencilla pero cargada de sentimientos para llegar a una decisión

Título original: Pinamar | Director: Federico Godfrid | Elenco: Juan Grandinetti, Agustín Pardella, Violeta Palukas, Lautaro Churruarín | Género: Drama | Origen: Argentina | Duración: 83' | ****

Graduación

El responsable de la excelente 4 meses, 3 semanas, 2 días vuelve a entregar un dilema moral para que sea el espectador quien juzgue. En la Rumania que aún padece las consecuencias del comunismo, un médico quiere como sea que su hija apruebe los exámenes para acceder a una beca en Londres. La joven es atacada sexualmente y no queda en condiciones psicológicas ni físicas (un brazo enyesado) para rendir lo esperado. Su padre entra en un laberinto de favores, amiguismos y corrupción que cada vez se complica más. ¿Qué está bien y qué no si todos lo hacen y querer ser honesto fue arruinado por un violador? Los ojos se posan en el médico, pero todos los personajes representan partes de nosotros mismos. Cuál se impondrá, definirá el futuro. El film lo plantea de manera tan perfecta que la respuesta no es sencilla.

Título original: Baccalaureat | Director: Cristian Mungiu | Elenco: Adrian Titieni, Maria-Victoria Dragus, Lia Bugnar, Malina Manovici, Vlad Ivanov, Gelu Colceag | Género: Drama | Origen: Rumania | Duración: 128' | Se exhibe en el MONFIC | ****

Geo-tormenta

En 2020, los problemas del cambio climático han sido controlados gracias a la construcción de una red de satélites en la que participaron varios países. Cuando Estados Unidos está por entregar el control de esa red a una organización integrada por esos países, el invento comienza a fallar y todo conduce a la formación de una geo-tormenta. El único que puede evitar la catástrofe ambiental es el ingeniero que ideó la red, retirado por no ser políticamente correcto. Ésta es una de esas películas de matinée, a las que solo se les pide pasar un momento entretenido dentro de un marco medianamente creíble. Se cumple con eso y con varias de las situaciones de manual, incluida la vuelta de tuerca del enemigo. Pero no molesta, quienes eligen estos films saben que van a ver eso, por lo que seguramente no salgan defraudados.

Título original: Geostorm | Directores: Dean Devlin, Danny Cannon | Elenco: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Ed Harris, Andy Garcia, Melinda Hill, Zazie Beetz | Género: Cine catástrofe | Origen: Estados Unidos| Duración: 109' | ***