Clickveo: el archivo cultural uruguayo en una plataforma digital

La noche del 9 de agosto de 2015 encontró a Diego Soto, director audiovisual y de teatro, aburrido consumiendo Netflix en su casa. Mientras buscaba algún contenido interesante se dio cuenta de que en esa vasta programación no había ninguna película o serie uruguaya

Agarró el celular y le escribió por Whatsapp a su compañero de Canal 10, Fabián Curzio: "Escuchá una cosa, si te digo que mañana te debito 100 pesos por mes de tu sueldo y tenés todo el cine uruguayo para ver tipo Netflix, ¿qué me decís?" Seis minutos después, su amigo y productor le respondió, "opa, está muy bien. A eso te digo interesante propuesta".

A partir de ese intercambio empezó esta "demencia". Fabián es mucho más ansioso y enérgico que Diego así que al día siguiente le mandó un correo electrónico con 50 nombres alternativos para el proyecto. Dice que todavía conserva el papelito donde los escribió a mano. Entre idas y vueltas resolvieron que ClickVeo! era la mejor opción.

Este archivo general de material audiovisual uruguayo se lanzó el 23 de noviembre y hay más de tres mil títulos disponibles: 200 cortos, 50 películas, series, documentales, música, Carnaval. "Nuestro anhelo es que se diga, ¿viste tal película? Bueno, está en ClickVeo!. Instalar el nombre, como pasó con Netflix", dice Curzio.

¿Qué ves?

El objetivo de estos dos hombres vinculados al medio audiovisual, Fabián Curzio productor y Diego Soto director, era probar trabajar de forma independiente. Así que la idea inicial fue crear un canal web. Si bien no les cerró, el plan a futuro es empezar a producir contenidos propios con las ganancias que obtengan. Es más, Soto, que dirigió junto a Eduardo Ripari Porque te quiero así, Bienes gananciales y Somos (Canal 10), dice que se embarcó en este proyecto porque quiere volver a hacer ficción. "Con esta plataforma podés enterarte en tiempo real qué mira la gente y en base a eso generar contenidos teniendo en cuenta lo que consumen".

El primer material original y propio fue un ciclo de stand up que grabaron con doce comediantes, entre los que están "Lechu" Gómez, Pablo Oyhenard y Seba González. El plan es rodar cuatro ciclos cada seis meses y usarlo como carta presentación. "Vamos a ver qué miran los usuarios, qué les interesa, y así saber ver dónde hacer fuerza", opina Curzio.

Esta plataforma multimedia que tiene como fin difundir la cultura audiovisual nacional hacia Uruguay y el mundo se pensó primero como un archivo donde encontrar las principales películas del medio local, pero mientras avanzaban en la concreción del proyecto decidieron abrir el abanico e incluir series web y de televisión, Carnaval, música (digitalizaron todos los DVDs de Montevideo Music Group que abarcan tango, melódico, cumbia, plena, murga, candombe, canto popular), más de 200 cortos de Dodecá y la Escuela de Cine, documentales y todo el archivo de Decalegrón y El hombre de las mil voces, que fue proporcionado por Diego y Pablo DAngelo, hijos del fallecido humorista Eduardo DAngelo. "Eso no existe en ningún lado. Es material que salió al aire una vez y como en esa época no había mentalidad de archivo se perdió. DAngelo lo guardó y hoy está en ClickVeo!", comenta Curzio.

Repartir la torta.

Cuando fueron a dar el primer paso se dieron cuenta de que estaban ante un gran obstáculo: debían crear una aplicación de cero y no tenían idea de cómo hacerlo. Contratar a un desarrollador implicaba desembolsar diez mil dólares. No contaban con ese dinero, ni podían conseguirlo. "Teníamos toda la voluntad y ganas pero nos encontramos con un presupuesto que no podíamos solventar", contó Curzio. Entonces apareció en escena Sebastián Del Río que se asoció con ellos, y una vez en este barco le metió igual que los ideólogos.

Querían incluir todas las películas uruguayas, pero hubo un 20% de cineastas que decidieron no participar. Curzio y Soto se sentaron con cada productor para negociar los derechos de autor y terminaron asociándose con ellos: por cada suscripción a la plataforma hay un porcentaje que va para los productores.

Llegaban a las reuniones con un par de hojas adentro de una carpeta y su discurso donde explicaban el proyecto, porque todavía no contaban con la aplicación de forma tangible en el celular. Hubo muchos que se mostraron reacios a colocar sus película en esta plataforma porque no sabían de qué se trataba, no conocían a los propulsores, ni tenían noción de cuánto iban a ganar. Varios se sumaron y otros eligieron esperar a ver cómo marcha ClickVeo! y así decidir se quieren participar o no.

Soto comenta que las primeras reuniones fueron mucho más complejas debido a que eran "dos loquitos sueltos" que nadie conocía. Pero cuando Antel se sumó al proyecto la historia dio un giro. "Fuimos a pedir un presupuesto por el streaming, la facturación y toda la cuestión técnica porque sin eso no podíamos subir el contenido. Y en esa negociación terminamos asociándonos con ellos también. Está buenísimo porque nos dio un respaldo y espaldarazo tremendo a la hora de plantarnos a hablar con los dueños de los contenidos".

ClickVeo! fue declarada de Interés Cultural por Ministerio de Educación y Cultura, de Interés Ministerial por la cartera de Relaciones Exteriores y Marca País por el Ministerio de Turismo.

Democratizar la cultura.

Esta aplicación con contenido audiovisual nacional funciona desde el jueves 23 de noviembre para Android, IOS, tablets y páginas webs. La modalidad de suscripción varía. En Uruguay se realiza a través de Antel: se ingresa a la web de ClickVeo!, se envía un mensaje de texto a otro número y se recibe un código para luego debitar el servicio de cualquier factura de Antel (internet, celular o cable). El costo es de 180 pesos por mes. El modo de pago para los usuarios que viven en el exterior es a través de PayPal y cuesta siete dólares mensuales.

Los creadores de ClickVeo! están convencidos de que funcionará porque no existe algo igual aquí y "el mundo audiovisual apunta para lo digital".

El objetivo es difundir la cultura nacional, conseguir una pantalla donde los realizadores muestren sus productos y un espacio para acercar a los uruguayos de aquí y del mundo a los contenidos locales. "Estamos trabajando en diversos convenios para que la mayor cantidad de gente tenga acceso. Puede ser muy interesante para el interior del país, ya que hay un montón de contenido que no les llega, sobre todo las películas. Es la manera de acercar a los uruguayos de acá y del mundo".