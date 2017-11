Las 10 claves de "Stranger Things"

1 - Nueva y temible amenaza

"El Monstruo Sombra", así han apodado Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) y Lucas (Caleb McLaughlin) a la enorme criatura que deberán enfrentar en esta nueva temporada y que ya se mencionara en el final de la primera."Todo tiene relación con la figura que Will ve en el cielo. Él es el conductor para entender lo que está pasando", explicó Ross Duffer, uno de los hermanos creadores de la serie. "La diferencia entre este monstruo y el Demogorgon es que esta vez las conexiones no están tan claras", agregó al compararlo con el monstruo que combatieron en la primera temporada. Como se ha visto en el trailer, la clave parece estar otra vez en el joven Will, con sus amigos yendo al rescate.

2 - Esperado regreso de Eleven

Millie Bobby Brown fue la gran revelación de Stranger Things y parecía un despropósito que Eleven, su misterioso personaje, no regresara en la segunda temporada, más allá de su trágico final en la primera. En la Comic-Con, los mellizos Matt y Ross Duffer adelantaron que su vuelta se dará "no de la manera en la que esperamos". Estará presente, aunque no de forma física, desde el primer episodio, y será Mike quien la recuerde y eche de menos. Pero avanzada la serie, Eleven reaparecerá, tal como se ha visto en el trailer, y se ha dicho que será parte fundamental del argumento.

3 - Un escenario más urbano

Otra cosa que adelanta el trailer es que, en determinado momento, el pueblo de Hawkins, en Indiana, queda atrás. Entonces la acción se traslada a un paraje "más urbano", según ha publicado Entertainment Weekly. Lo poco que se sabe es que se tratará de lugares relacionados con algunos personajes y sus pasados. "Todo juega un papel integral en la historia de esta temporada", detalla Ross Duffer. Lo que se mantiene intacto es la época en que todo transcurre, los añorados años 80 con todas sus características, como el lugar de "maquinitas" en la que los amigos aparecen jugando al inicio de la temporada. Además de ellos, vuelven a ser personajes clave de lo que ocurra: Joyce Byers (Winona Ryder), la madre de Will; Jonathan (Charlie Heaton), el extraño hermano mayor de Will; Nancy Wheeler (Natalia Dyer), novia de Jonathan y hermana de Mike, y el policía Jim Hopper (David Harbour), entre otros. A ellos se suman nuevos personajes.

4 - Will obligado a madurar

Will estuvo desaparecido durante casi toda la primera temporada y su búsqueda fue el hilo conductor de lo que sucedió. Ahora está de vuelta, pero se nota que no es el mismo, que el lugar por el que pasó -Del Revés- lo cambió. Se enfrentará ahora a una madurez forzosa, algo que sus amigos notarán. "Ellos saben que no está bien, pero tratan de hacer como si no hubiese pasado nada", contó Gaten Matarazzo (Dustin) en una entrevista publicada por TVLine. Noah Schnapp, actor que encarna a Will , también dio algunos detalles sobre los sentimientos de su personaje. "Está confuso, asustado e intenta salir adelante", señaló. "Veremos, durante la segunda temporada, cómo Del Revés afecta a las personas y cómo lo ha cambiado en cierta manera". El trailer insinúa que será uno de los centros de la historia.

5 -La nueva

En la segunda temporada se incorporan varios personajes. El más esperado es Max, interpretado por Sadie Sink. Se trata de una niña dura y segura de sí misma, "con un comportamiento y apariencia más cercanos a los chicos que a las chicas de la época", según describe Netflix. Arrastra una historia complicada, lo que hace que sea desconfiada respecto a lo que sucede a su alrededor. Otro personaje femenino nuevo es Roman (Linnea Berthelsen), una "joven, magnética y algo dañada emocionalmente", conectada de manera misteriosa con los eventos sobrenaturales que tienen lugar en el laboratorio y con Eleven.

6 - El nuevo

Dacre Montgomery (Power Rangers) encarna a Billy, el hermanastro mayor de Max. Se trata de un adolescente con una confianza extrema en sí mismo y una personalidad inquieta, que se dedica a "robar las novias de los chicos de su entorno", describe Netflix. Es bueno "en los juegos de beber", conduce un Camaro negro y, detrás de su carisma, oculta una naturaleza impredecible y algo violenta. Otros personajes que llegan: Bob Newby (Sean Astin), nueva pareja de Joyce; el Dr. Owens (Paul Reiser), parte del laboratorio y nuevo villano, y Murray Bauman (Brett Gelman), periodista especialista en teorías "conspiranoicas".

7 - Pedido de fans

Los seguidores de Stranger Things reclamaron saber qué pasó con ella usando el hashtag #JusticeForBarb, así que los hermanos Duffer resolvieron retomar la historia de Barb (Shannon Purser). Fue una de las víctimas del Demogorgon, algo que inesperadamente caló hondo en la audiencia. Nancy, su mejor amiga, será la primera en "buscar justicia". "Hay muchos cabos sueltos y siente que tiene que hablar de ello", dijo Natalia Dryer, la actriz que interpreta a Nancy. También tendrán presencia los padres de Barb, preocupados por lo ocurrido con su hija.

8 - Cinco temporadas

En esta segunda temporada (nueve capítulos), la dirección y los libros siguen siendo responsabilidad de los mellizos Matt y Ross Duffer, nacidos en Durham, Carolina del Norte, en 1984. Conocidos por el thriller Escondido (2015) y por haber escrito para la serie de Fox, Wayward Pines, anunciaron que Stranger Things se terminará en la quinta temporada. Al principio se manejaba que iban a ser cuatro, pero se dieron cuenta de que necesitaban una más para cerrar mejor la historia. Otra cosa que se sabe son los nombres de los primeros seis episodios de la segunda temporada: MadMax; Truco o trato, bicho raro; El renacuajo; Will el sabio; Dig Dug, y El espía.

9 -Pareja real y de ficción

La delgada línea que divide ficción y realidad también está presente en los romances que cuenta la serie. Uno de ellos se salió de la pantalla, según lo informó DailyMail, pues Charlie Heaton y Natalia Dyer se han enamorado tal como lo hicieron Jonathan y Nancy.

Ambos actores han sido vistos paseando de la mano por Nueva York, una prueba bastante elocuente. Los rumores de romance vienen desde hace tiempo porque han aparecido juntos en más de un evento u ocasión, como la reciente entrega de los premios Emmy. Igual ninguno quiere hablar del tema, incluso Heaton declaró en marzo a TMZ que "a algunas personas les gusta ver ciertas cosas". En la historia hay un tercero en discordia, Steve (Joe Keery), pero los fans de Stranger Things son hinchas de Jonathan, así que si se confirma el noviazgo, se cumplirían sus deseos.

10 - La serie traspasa la pantalla

El éxito de la primera temporada determinó que la llegada de la segunda estuviera precedida por hechos extra pantalla. Por ejemplo, la fama adquirida por Millie Bobby Brown la convirtió en tentadora presa para diseñadores de moda. Quien se quedó con el premio fue Louis Vuitton, cuyo diseñador, Nicolas Ghesquiére, ya se ha sacado fotos con el elenco. Además, en la última Semana de la Moda de París presentó una camiseta negra con el póster de la segunda temporada de Stranger Things impreso. Otro ejemplo de traspaso de pantalla fue el lanzamiento por parte de Netflix y BonusXP de un videojuego para teléfonos celulares basado en el universo de la serie. Es un juego de aventura de rol (RPG) en el que el usuario acompaña a los personajes a través de una investigación por Hawkins en la que deben sortear varios obstáculos y desafíos.