Cinco cosas que no sabías de Susan Sarandon

1 - NEUMONÍA Y ENDOMETRIOSIS.

Tuvo enfermedades serias en dos rodajes.

Si bien The Rocky Horror Picture (Jim Sharman, 1975) fue la película que la colocó en la cima de la fama, no la pasó bien. Le aterraba tener que cantar y le tocó filmar una escena en ropa interior con un frío terrible, mucha lluvia, sin calefacción y con jornadas eternas. Se agarró una neumonía contra la que batalló un mes. "Era una producción de bajo presupuesto pero igual pasamos bien", dijo. Mientras filmaba El Ansia (Tony Scott, 1983) junto a David Bowie, con quien tuvo un romance, sufrió una grave hemorragia que le valió una endometriosis. Los médicos le dijeron que no podría tener hijos. Revirtió el diagnóstico y finalmente, fue madre de Eva con 39 años, y tuvo a Miles y Jack con Tim Robbins después de los 40.

2 - SÍ AL PORRO, NO A LAS CIRUGÍAS.

Prefiere la marihuana para sus hijos y no el consumo de alcohol.

Le gusta fumar marihuana cuando se enfrenta a un guión porque le abre la mente. No está a favor de "vivir drogado" pero prefiere que sus hijos fumen hierba a que beban. "Soy una firme creyente de que si más gente fumara en lugar de tomar alcohol el mundo sería un lugar mejor". La actriz de 71 años tiene varios tatuajes pero hay uno en su muñeca que sobresale: una cinta donde se inscribe AND (A new dawn, a new day, que significa Un nuevo amanecer, un nuevo día). Descartó por completo la idea de pasar por el quirófano. No le gusta cómo quedan las personas con muchas cirugías. No teme envejecer. "Cuando cumplí 40 y me convertí en madre nunca pensé que estuviera perdiendo mi sexualidad, la curiosidad o las ganas de vivir. La edad nunca me impidió hacer cosas. A medida que te vas haciendo mayor te empieza a importar menos lo que piensan los demás". Susan Sarandon tiene una receta más natural y divertida para mantenerse joven: "La risa y el sexo son lo mejor para estar en forma".

3 - ORIENTACIÓN SEXUAL CURIOSA.

Se considera abierta de mente y tuvo pocas citas.

Sus relaciones sentimentales han sido largas. Por eso se definió como "monógama serial". Se casó a los veinte años con Chris Sarandon, y ese matrimonio duró doce años. Estuvo en pareja con Tim Robbins por más de dos décadas, salió con un empresario 37 años menor, y luego no recibió muchas propuestas de ningún tipo, así que confesó no tener gran experiencia en citas. Reveló que salió con el fallecido actor británico Philip Sayer que era gay: "Tuvimos una relación excelente en todos los sentidos", dijo Saranon. La ganadora del Oscar por Mientras estés conmigo (Tim Robbins, 1995) se considera "abierta de mente" y dice que su "orientación sexual es curiosa". Y agregó, "lo difícil es tener intimidad con otro ser humano. Una vez que aprendes a hacer eso, lo demás son detalles. Cuando amplías tus horizontes en el terreno sexual, todo se vuelve más flexible, pero volverse vulnerable con otra persona requiere coraje".

4 - QUIERE DIRIGIR PELÍCULA PORNO.

Anhela que se cumpla a los 80.

Tiene gran trayectoria como actriz y productora, pero le falta incursionar en la dirección. En el marco del aniversario número 25 de Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991) dejó boquiabiertos a varios con una confesión. Dijo que a los 80 años le gustaría meterse en la dirección y probar con una película erótica. "No he visto suficiente pornografía para saber cuál es el problema a resolver, pero la mayoría de las escenas que se ruedan son agresivas y no parecen placenteras desde el punto de vista de una mujer". Opinó, además, que lo que hace interesante al sexo es cómo se llega a él.

5 - DUEÑA DE CADENA DE BARES.

Inauguró Spin en NY y extendió el negocio a Dubai.

Es fanática del ping pong, y conocida por practicarlo en todos los rodajes. Transformó este hobby en un negocio y fundó Spin, un bar under ubicado en Broadway, pero que luego se expandió a otras ciudades, como Milwaukee, en Los Ángeles. Se trata de un club social que permite combinar el gusto por el ping pong y la gastronomía. En 2013, Susan Sarandon se tiró al agua y extendió este negocio a Dubai. Dicho Spin cuenta con 11 mesas de ping pong de oro y plata, un bar, una terraza y "la discoteca más sexy y elegante del mundo", según su dueña.