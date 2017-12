Cinco cosas que no sabías de Jessica Biel

1. No quería ser un sex symbol

Considera que las arrugas son algo natural y positivo

Le gusta vestirse como princesa pero también andar en jogging. No sabe si ser bella le abrió puertas pero jamás se puso como meta ser un sex symbol. Le interesa que la conozcan por encarnar roles reales y convincentes, pero igual se esmera por estar en forma. Jessica Biel realiza ejercicio de forma diaria y tiene tres sesiones semanales con un entrenador personal. En su rutina alimenticia no entra la harina, ni el azúcar, y hay poca carne. Dijo estar cansada de comer pollo y vegetales pero al ver que logra el objetivo impuesto siente la recompensa. Lleva una alimentación sana seis días a la semana, pero al séptimo come lo que quiere. sino "te volvés loca". Está en contra de las cirugías porque le teme a las agujas, por eso le dice "bienvenidas arrugas".

2. Quiere actuar con su marido

Le gustaría rodar una película junto a su pareja, Justin Timberlake

Prefiere interpretar roles totalmente opuestos a ella. Así lo hizo cuando encarnó a Cora Tannetti en la serie The Sinner (2017), una mujer casada con un hijo que en un día de playa apuñala a un hombre sin motivo aparente. Cuando le preguntaron si le gustaría trabajar con su marido, Justin Timberlake, aseguró que querría hacer una gran película con él. "Hay que ser muy delicados a la hora de trabajar en pareja, a veces puede ser excesivo estar juntos tanto tiempo juntos. Sería interesante interpretar personajes antagónicos, que estén uno en contra del otro". El músico y la actriz se conocieron en 2007 y si bien estuvieron un tiempo separados por supuestas infidelidades de él y que no quería tener un hijo con ella, volvieron y se casaron en 2012. Realizaron una hermosa ceremonia en una playa italiana rodeados de familiares y amigos, entre quesos, olivas y vinos. "Es raro y maravilloso que ahora pueda referirme a él como mi marido", dijo Jessica. El éxito de la pareja radica en que tienen valores similares y creen en la honestidad.

3. Videos de educación sexual

Decidió grabarlos después de ser madre

Hace dos años la pareja conformada por Jessica Biel y Justin Timberlake tuvo su primer hijo, Silas. A partir del embarazo, la actriz se dio cuenta de que era una inexperta en materia de sexualidad femenina y decidió asociarse con Sandra Pelletier, fundadora de WomanCare Global, una organización que trata la salud reproductiva. Desde ese rol grabó una serie de videos educativos en material sexual on line para orientar sobre temáticas que abarcan desde la pubertad hasta el uso de anticonceptivos. Durante la etapa de gestación percibió que había una cantidad de dudas que arrastraba desde la adolescencia y así lo contó a Glamour. "Queremos que las chicas sepan qué ocurre en sus cuerpos y no sientan temor, vergüenza o asco", dijo sobre la menstruación. También contó que cuando optó por dejar de cuidarse ignoraba que quedar embarazada pudiera ser tan difícil. "No sabía qué ocurría en mi propio cuerpo y fue un shock".

4. Soñaba con tener fama cantando

Hoy anhela trabajar con Almodóvar

Sus primeras armas las hizo en el musical Annie, y luego participó en The Sound of Music. Es que el gran anhelo de la actriz de 35 años era ser cantante. Es más, aspiraba a convertirse en una artista similar a su mayor ídolo, Whitney Houston. "Ese era mi sueño y no sé ni cómo terminé en el mundo de la interpretación porque a mí lo que me gustaba era cantar. En esta película (Easy Virtue, de Stephan Elliott, 2008) canto una canción y, aunque no fue planeado, me alegra que haya salido todo tan bien". Hoy sus deseos han virado hacia el mundo de la actuación y ansía poder ser dirigida por Pedro Almodóvar. "Ya sé que no hace ninguna película en inglés, pero hablamos y puede que en alguna pueda trabajar para él".

5. Fanática de la ropa vintage

Aunque ir de compras no es su paseo preferido

Dice que disfruta mucho más de hacer deporte (correr por la playa o jugar al fútbol con amigos) que cuando se tiene que poner tacos altos y "toda esa parafernalia" para ir a una fiesta. Le encanta la ropa antigua porque "tiene historia y vida propia. Siempre me pregunto cómo habrá sido la persona que la usó por primera vez. Yo prefiero una pieza clásica antigua, de verdad", contó. Confesó que no suele ir con mucha frecuencia al shopping. "A lo sumo voy dos veces al año a un par de buenas boutiques, sobre todo si estoy en Europa. Si viajo a París, voy a un par de buenas tiendas y compro para todo el año de diferentes diseñadores". Además de la ropa vintage, le apasiona la arqueología y la civilización egipcia.