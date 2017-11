Cinco cosas que no sabías de Harrison Ford

1 - TIENE UNA RESERVA ECOLÓGICA.

Quiere usar su fortuna en algo útil para la sociedad.

Llegó a recaudar más de 3 mil millones de dólares con sus películas, pero a Harrison Ford el dinero lo tiene sin cuidado. Dice que solo es importante para quienes no lo tienen y deben hacer malabares para alimentar a su familia. Pero cuando ganás en demasía "es solo un elemento más en tu vida". El actor tiene una propiedad de 320 hectáreas en Wyoming repleta de animales silvestres y buena parte del lugar es una reserva ecológica. "La adquirí con el compromiso de mantenerla virgen. Quiero que sea mi legado a generaciones futuras (...) Cuando me vi dueño de una fortuna escandalosa decidí que me correspondía participar en la solución de ciertos problemas. Prefiero influir en la vida de los demás de manera más anónima".

2 - APASIONADO POR LA AVIACIÓN.

Casi pierde la vida en un accidente con su avioneta vintage.

Sabe que pilotear conlleva riesgos pero le fascina esta actividad porque lo hace sentir libre e independiente. Cuando quiere algo lo persigue con "ahínco" y es perfeccionista. Así le sucedió en la carpintería, la interpretación e incluso quiso jugar al tenis. Pilotear lo relaja y aseguró que jamás dejaría de hacerlo, aunque su familia no esté muy feliz con su pasatiempo. Es que en febrero de este año no la pasó nada bien en uno de los vuelos. Iba sobre el campo de golf de Penmar, estaba próximo al aeropuerto de Santa Mónica (California) y se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia con su avión vintage de guerra ¿El motivo? Harrison Ford tuvo problemas técnicos con el motor, y si bien logró aterrizar con gran seguridad y destreza, según declaró su representante, el actor debió ser evacuado y hospitalizado. Estaba consciente cuando fue atendido por dos médicos que jugaban al golf cerca adonde se estrelló el avión. En ese momento se hablaba de heridas y lesiones que comprometían su vida, pero todo salió bien.

3 - FUE CARPINTERO DE COPPOLA.

Ese oficio ayudó a que se colocara en la cima de la fama.

No percibe la actuación como una vocación: "No veo las cosas desde una perspectiva artística, sino desde un punto de vista más pragmático y manual", comenta quien decidió ser carpintero mientras hacía trabajos en su casa. Harrison Ford filmó American Graffiti (George Lucas, 1972), y volvió a su oficio de carpintero. Todo cambió una mañana en que George Lucas reapareció junto a Richard Dreyfuss en casa de Francis Ford Coppola y se cruzó con Harrison Ford que le estaba instalando de favor una puerta al director. "Intuí que era una entrevista para una producción nueva de ciencia ficción. Me saludaron, empezamos a hablar. Yo estaba trabajando, ganándome la vida y felizmente aún lo sigo haciendo". Ahí le propuso ser Han Solo en la primera entrega de la saga Star Wars (1977) y su vida cambió por completo. Lucas le quitó las herramientas y lo puso a trabajar como actor "en un evento extraordinario que todos celebramos".

4 -TRABAJA DESDE LOS OCHO AÑOS.

Lo hacía para comprarse dulces y golosinas.

Los antepasados de Harrison Ford eran granjeros. Él se crió en Chicago porque su padre se ganaba la vida en una agencia de publicidad, pero siempre tuvo presente la noción de trabajar desde la infancia. Obtuvo su primer empleo con ocho años. Limpiaba nieve de las veredas y luego aprendió a cortar el pasto. Ese niño se ganaba unas pocas monedas que invertía en golosinas y dulces. Fue carpintero y trabajó en los almacenes Bullock. Yendo por la ruta hacia ese lugar se dio contra un poste de teléfono y le quedó una cicatriz en el mentón. Su empleo preferido fue el de mozo. "Muy poca gente lo hace correctamente. Hay que estar pendiente de todo. Te mantiene muy ocupado pero es muy divertido", dijo.

5 - LA EPILEPSIA DE SU HIJA LO DEVASTÓ.

El actor dice que Georgia, de 27 años, es su heroína.

Tiene cinco hijos y considera que todos serán niños para siempre. Georgia sufrió el primer ataque de epilepsia con 17 años mientras estaba en un pijama party. Tuvo otros episodios hasta que el doctor Orrin Devinsky la diagnosticó y la sometió a un tratamiento. "Cuando un ser querido sufre de esta enfermedad puede ser devastador. Sabes cómo afecta su futuro, sus oportunidades y te desesperas por mitigarlo", dijo el actor que en 2016 presidió la gala FACES, donde se recaudaron más de 5 millones de dólares para la investigación sobre este trastorno neurológico. Entre los premios que se subastaron figura un viaje en helicóptero y una cena con el actor de Indiana Jones.