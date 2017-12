Cinco Cosas que no sabías de Felicity Jones

1. MUY MALA DEPORTISTA

Nunca fue atleta pero para "Star Wars" entrenó duro

de...felicityjonesmuy mala deportistala fama nunca la tentóAdoró a Stephen Hawking estudió letras en oxfordera una niña freak y tímida

Uno de los requisitos para ser Jyn en Rogue One: A Star Wars Story (Gareth Edwards, 2016) era ser buena atleta y Felicity Jones nunca se destacó en el área deportiva. Por eso este rodaje la extenuó. Su ritual diario incluyó comer salmón ahumado, avena y pan de centeno con mantequilla de maní durante siete meses, correr a las 5:30 AM por las locaciones del rodaje y realizar distintos ejercicios. "Tuve que aprender a dar puñetazos, y a hacer movimientos de kung-fu". Ese rol le fascinó porque ansiaba ser parte de una película taquillera y no pudo creer cuando vio a las "muñequitas sofisticadas" de su personaje. Se quedó con parte del vestuario de Jyn: unos guantes de piel y unas botas sin cierres ni cordones.

2. LA FAMA NUNCA LA TENTÓ

No actúa por un deseo de convertirse en popular y millonaria

La razón que movió a Felicity Jones a elegir el camino de la actuación está muy lejos de ser superficial. "Quiero hacer un buen trabajo que sea visto por los demás y sea importante en la sociedad". Dice que puede hacer los mandados tranquila sin que nadie repare en ella y que mantiene los pies en la tierra gracias a la familia que tiene detrás. Se considera súper exigente. No tiene el sí fácil cuando le acercan una propuesta laboral, e intenta evaluar de forma cauta si el proyecto vale la pena o no. "Trato de mantenerme firme en lo que decido pero llega un punto que debes aceptar hacer ciertas películas porque hay que pagar la renta y sobrevivir. Trato de no ser tan calculadora, más bien busco proyectos que me llenen y dejo que se acomoden las cosas". Esta actriz que participó del culebrón radial de la BBC, The Archers, durante diez años, confesó también que "ansiaba estar en una película taquillera con la que todo el mundo pudiera relacionarse. Es un reto extraordinario", dijo sobre Rogue One: A Star Wars Story.

3. ADORÓ A STEPHEN HAWKING

Sucedió en el rodaje de la película "La teoría del todo".

Cuando Felicity Jones tuvo que construir a Jane Hawking, la esposa del famoso científico que padece ELA, Stephen Hawking, se entrevistó con ambos. Su meta era poder "habitar a esa mujer". Al principio Jane la intimidó, "pero descubrí que es un ser increíble que cuidó a Stephen 25 años y además educó a sus hijos". También leyó el libro Traveling to Infinity: My Life With Stephen que escribió la propia Jane sobre el que está basado el filme La teoría del todo (James Marsh, 2014). Co protagonizar con Eddie Redmayne fue fantástico para esta actriz porque "mejora el trabajo de los que le rodean". El último día de rodaje Stephen se apareció en el set y Felicity se paralizó. Se acercó a ella el asistente de producción con una nota que decía, ¿le pregunta a Felicity si puede venir y darme un beso? Felicity se acercó y lo abrazó. "Stephen mostró su naturaleza coqueta y su asombrosa capacidad para tomar en serio las cosas. Lo amé. Esa reunión fue especial".

4. ESTUDIÓ LETRAS EN OXFORD

Tiene pasión por la literatura inglesa

Si esta actriz británica no lee siente que le falta algo. Los libros son su objeto preferido y está todo el tiempo comprando nuevos. La colección en su piso de Londres crece sin cesar. Le encanta leer en papel y no puede hacerlo en una pantalla porque le provoca una sensación extraña. Decidió que iría a la prestigiosa Oxford a estudiar Literatura porque le interesaba seguir "explorando, aprendiendo y entendiendo". Alternó sus años como universitaria con las idas a los sets de grabaciones porque arrancó a muy temprana edad: a los 12 años debutó en cine con The Treasure Seekers (Edith Nesbit, 1998). Se graduó en 2006. Comparó la lectura con la actuación porque "te permite entrar en la cabeza de otro".

5. ERA UNA NIÑA FREAK Y TÍMIDA

El teatro la ayudó a superar la vergüenza

Confesó que nunca fue un "cerebrito", pero sí "algo rara, porque daba muchas vueltas a las cosas". Felicity Jones se recuerda tímida, introvertida y vergonzosa. Se crió en una casa abierta y bohemia, pero muy disciplinada en materia escolar. Vivió en Birmingham rodeada de arte. Su madre la llevaba junto a su hermana a ver cine y teatro. Y en esos primeros contactos con la interpretación le dieron ganas de sumergirse en ese mundo. Cuando era una niña decidió anotarse en un grupo de teatro fundado por un canal de televisión. Era gratuito y llegaba gente de toda la ciudad. Ese espacio le sirvió para aprender a vincularse con compañeros y gracias al escenario fue perdiendo la timidez.