Cinco cosas que no sabías de Dakota Fanning

1 - NADIE CREE LA EDAD QUE TIENE.

Todavía piensan que es la niña dulce de "I am Sam"

El público conoce a Dakota Fanning desde que tiene siete años porque a edad filmó I am Sam (Jessie Nelson, 2001). Cuatro años después seguía siendo una niña cuando deslumbró con su papel en Mense Siniestra (John Polson) y se dio el lujo de trabajar junto al gran Robert De Niro. Si bien dijo sentirse segura de sí misma, también confesó que terminó "haciendo las paces" con esa situación en que el público la percibe como una niña. "Voy a tener 35 años, voy a estar casada, embaraza y la gente todavía va a decir, ¡Ay, Dios míos, creciste tan rápido, no lo puedo creer!" Esta joven que fue porrista en su colegio no usa redes sociales y dijo que nunca las tendrá porque no necesita que el mundo sepa qué está haciendo.

2 - NO CREÍA SER NIÑA PRODIGIO.

Ella solo se consideraba una pequeña que actuaba.

Al igual que Macaulay Culkin, Haley Joel Osment o Drew Barrymore, Dakota Fanning realizó su primer protagónico en cine siendo una niña. Interpretó a Lucy en I am Sam (Jessie Nelson, 2001) junto a Sean Penn a los 7 y fue su pasaporte directo a la fama. Esa pequeña rubia, de ojos claros, con mirada angelical nunca se consideró una niña prodigio. Es más, que la llamaran así la hacía sentir extraña. "Siempre me he sentido como una actriz de seis años, una niña a la que le había tocado actuar. Pero cuando cumples 18 te das cuenta de que puedes hacer muchas más cosas y muchos más papeles". En 2009 le parecía más divertido interpretar a una villana que a una buena persona. Si bien llegó a pasar cuatro años sin tener vacaciones, nunca le pesó porque filmar era su vida y no le faltaban compañeros para jugar durante los rodajes. "Solo me siento triste cuando termino de hacer una película y me toca despedirme de las personas maravillosas que conocí", confesó la hoy actriz de 23 años.

3 - PUDO HABER SIDO DEPORTISTA.

Sus padres así lo querían pero ella eligió otro camino.

Mostró su carisma desde infancia: fue nombrada Princesa de Baile en el colegio y era capitana del equipo de porristas. Los padres de Dakota y Elle Fanning no querían que sus hijas se dedicaran al arte. La madre de ellas era tenista profesional y el padre jugador de béisbol. Así que hubieran preferido que sus hijas eligieran el camino del deporte. Estaban convencidos de que Dakota y Ellen serían atletas pero las dos hermanas pasaban horas haciéndose disfraces originales y jugaban a interpretar personajes. Actuaban sin tener una cámara enfrente, así que un día la madre se dio cuenta de la situación y les dijo, "supongo que esa es su vocación". La primera en probar suerte fue Dakota, y luego Elle siguió los pasos de su hermana mayor y se animó a intentarlo. Les han inventado varias peleas pero según Dakota, no existe la envidia entre ellas. "Somos tan diferentes que ni siquiera tenemos por qué competir, pero a la gente le encanta el conflicto".

4 - FAN DE EMMA THOMPSON.

También es gran admiradora de Beyoncé.

Cuando estaba en la cresta de la ola manifestó sentirse muy feliz con su vida pero dijo que si pudiera ser alguien más estaría dos segundos en la piel de la cantante Beyoncé. En la misma nota confesó ser una gran soñadora y querer tener "un millón de bebés". Si bien tiene 23 años y aún no ha sido mamá, está súper a tiempo. Dakota Fanning es fanática de Emma Thompson y co protagonizó con ella Effie Gray (Richard Laxton, 2014) "Quiero ser como ella cuando sea grande. Es una mujer increíble: escritora, actriz, humanitaria, madre y esposa. Lo tiene todo", elogió la veinteañera.

5 - REGALOS DE TOM CRUISE.

El actor le envía presentes en cada cumpleaños.

En 2005 se dio el lujo de ser dirigida por Steven Spielberg en La guerra de los mundos y de compartir elenco con Tom Cruise. En aquel entonces, Dakota Fanning tenía 11 años y el actor se encariñó tanto con esa niña que tuvo un gesto anónimo que sorprendió a muchos cuando ella lo reveló tiempo después. Tom Cruise le envía un regalo por su cumpleaños cada 23 de febrero. "Pensé que dejaría de hacerlo cuando cumpliera 18 ó 21, pero no. Es súper amable", dijo Dakota. Contó que suele mandarle hermosos zapatos.