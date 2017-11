Ellos y el bebé

El 2017 fue redondo. Volvieron a ganar el primer premio con revista House, y más allá del galardón, el público aplaudió y se río con ellos en cada tablado. Lucía Rodríguez se subió al escenario hasta los ocho meses de embarazo y logró completar el Carnaval con una panza gigante.

Después de tanto éxito, recibieron a Mateo, primer hijo de la pareja. Y para poner broche de oro al año se encargaron de sumar a su faceta artística la alegría y los cambios que supone la llegada de un hijo a la familia en el show titulado Él y ella y un bebé.

Lo presentan el 1° de diciembre con una única función en la sala mayor de Movie Center.

Lucía tiene un hijo de nueve años pero Germán es padre primerizo y puntapié de este espectáculo fueron unos veinte videos que subió a las redes sociales sobre la nueva vida. "Después de que Lucía terminó su licencia se nos ocurrió que queríamos volver al escenario juntos y así lo hicimos. En Él y ella llevábamos la pareja a las tablas desde las diferencias que tenemos como hombre y mujer y con el nacimiento de Mateo se sumó el cómo somos en la función de padres".

Abordaron las diferencias de roles entre padre y madre "que no tiene que ver con una cuestión de género", sino que partieron de su día a día y llevaron esa cotidianidad a un guión. "Está el ejemplo tonto de cómo armar un bolso. Ella lo hace como para soportar el Apocalipsis, y yo una de las primeras veces que me tocó armarlo llegué a un cumpleaños y cuando lo fui a cambiar me di cuenta de que no tenía pañales".

Germán adelanta que habrá una mini aparición de su hijo en el escenario del Movie y que no es un espectáculo dedicado exclusivamente a los papás, sino que trasciende ese hecho. "Hablaremos de qué pasa cuando no sos padre, la etapa en que empezás a salir y conocer a una persona".

Arriba del escenario es donde esta pareja se lleva mejor. Germán dice que se entienden de memoria y que aprendieron que "la honestidad es lo que más funciona con la gente y lo que más nos divierte. Llevar una conversación o discusión cotidiana al escenario resulta eficaz siempre que tenga un continente mínimo para que no se convierta en una terapia".

Era inevitable que la llegada de Mateo los inspirara a armar un show porque ellos conciben su rol de artistas desde las vivencias personales. "Creemos que una de las formas más efectivas y positivas de hacer reír tiene que ver con partir de una sensación y sentimiento real".

Cuando Lucía y Germán observan una situación divertida en su casa o en la calle la apuntan en el celular o una hoja para no olvidarse. Jamás se sientan a escribir siete horas de corrido. No suelen ir tras el humor, sino que los temas afloran en su día a día porque les interesa hacer humor con la realidad.