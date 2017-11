Armadas para sobrevivir

ANALÍA FILOSI

Corre el año 1880 en Nuevo México cuando Roy Goode (Jack O’Conell) arriba al pequeño pueblo minero de La Belle. El hombre viene huyendo de la banda de forajidos que integraba, liderada por Frank Griffin (Jeff Daniels), quien lo adoptó como un hijo y ahora está furioso por la deserción. Para Griffin, Goode es ahora un enemigo mortal que hay que atrapar y abatir.

El desertor se refugia en el rancho de la viuda Alice Fletcher (Michelle Dockery, la recordada Miss Mary de Downton Abbey), condenada al ostracismo por las demás mujeres de La Belle y, por esa razón, viviendo en un lugar fuera del pueblo. Ella encuentra consuelo en la amistad que entabla con el recién llegado quien, a su vez, busca construir una nueva vida en su rancho, forjando un vínculo con ella; su hijo mitad indio, Truckee, y la suegra de la dueña de casa, Yyovi. De todas maneras, Goode es perfectamente consciente de que sus ex compañeros vienen tras él, algo que no tardarán en saber los restantes habitantes del pueblo.

El problema es que en La Belle casi no hay hombres, un accidente minero terminó con la mayoría de ellos y fueron sus mujeres quienes quedaron a cargo. Son ellas quienes deben empuñar las armas si un peligro las acecha y realmente no temen hacerlo. Quien sí se mantuvo con vida fue el sheriff del lugar Bill McNue (Scoot McNairy), que al enterarse que Griffin se dirige al lugar, decide ir en su busca antes que el forajido arribe. Deja en su lugar a su joven ayudante, Whitey (Thomas Brodie-Sangster).

La mujeres de La Belle no tardarán en darse cuenta de que si ellas no se preparan para defenderse de Griffin, pocas chances tienen de sobrevivir. Será entonces Mary-Agnes (Merrit Wever, de Nurse Jackie), la hermana de McNue, quien se pondrá al frente de este ejército femenino dispuesto a todo.

Del cine a la TV

Scott Frank, guionista ganador del Oscar por Un romance peligroso (George Clooney, Jennifer López) y nominado al Globo de Oro por El nombre del juego (John Travolta, Danny DeVito), escribió Godless hace quince años con la intención de que fuera una película. Al asociarse con el productor ejecutivo Casey Silver, le propuso a Steven Soderbergh ser parte del equipo y fue éste quien le sugirió que transformara el proyecto en una miniserie de TV. Fue así que el guión de tres horas fue convertido por Frank en una serie de seis capítulos de una hora. Parecía que iba a dirigirla Soderbergh, pero finalmente fue Frank quien asumió esa función

El siguiente paso fue armar un elenco adecuado para la historia, responsabilidad que recayó sobre Ellen Lewis, quien no tardó en reunir actores de mucho talento y fama. El primero de ellos fue Jeff Daniels, para el papel del sociópata líder de la pandilla que amenaza a La Belle, Frank Griffin, que a pesar de ser el antagonista de la trama, dicen que logra ganarse la empatía de los espectadores. "Tiene algunos trastornos mentales graves, y lleva consigo una horrible cosa que le sucedió cuando era niño y le da color, se transforma y lo transforma en quien es. No es un tipo unidimensional, es un buen tipo que se arruinó", detalla Daniels sobre su personaje. "La alegría de interpretar a alguien como Frank Griffin es que te volvés completamente jodido, te volvés absolutamente loco", agrega.

El carácter complicado de Griffin se debe en buena parte a la relación que mantiene con Goode, un huérfano a quien crió como el hijo que no tuvo y del que hoy sufre su traición. "No hay un vínculo más poderoso que ser elegido por alguien para ser su hijo, en lugar de haber nacido de alguien. Frank cree que ser elegido es un vínculo más poderoso que el amor puro, y es perjudicial para todos, incluido Roy", analiza Daniels.

El público irá entendiendo mejor la relación entre ambos gracias a los flashbacks que muestran cómo Goode fue cambiando a medida que iba creciendo. Hoy, visto a través de los ojos de Alice, nos encontramos ante un hombre vulnerable y de buen corazón. "Su personaje, por una u otra razón, ha sido un poco destruido, pero tiene buenas intenciones", explica Jack OConnell, actor que encarna a Goode.

Poder femenino

No son todos tiros y persecuciones en Godless, hay un lugar reservado para el romance que está claramente ocupado por Goode y Alice. Esta última es gran responsable del cambio que experimenta el primero. Pero el primer encuentro no es precisamente placentero, Alice ledispara a Goode porque lo cree una amenaza. Cuando la cosa se aclara, Goode será quien ayude a la dueña de casa con los caballos del rancho.

Hay que decir que Alice representa el fuerte punto de vista feminista que domina gran parte de la miniserie. Su personaje carga con una tragedia que va más allá de la explosión de la mina que determinó el presente de La Belle. Es una mujer independiente y autosuficiente a la que las mujeres del pueblo, si bien la han condenado al ostracismo, respetan enormemente.

"Como con la mayoría de las mujeres en Godless, ella es como el acero. Son increíblemente duros los momentos por los que ha pasado", apunta Dockery sobre su personaje. "No se emociona mucho por lo que pasó, así que hay un tipo de simplicidad en sus acciones". El sheriff McNue, a quien la mayoría del pueblo ve como un cobarde, se interesa por Alice, completando así el triángulo amoroso de la historia. Para McNue, ir tras Griffin es una manera de ganar puntos ante su hasta ahora amor imposible.

La otra mujer poderosa de La Belle es Mary-Agnes (Merrit Wever), quien tiene una relación bastante tirante con su hermano sheriff. A diferencia de Alice, que vive en las afueras, Mary-Agnes es un personaje muy presente en el pueblo, lo cual le permite asumir fácilmente el rol de líder de las demás mujeres. "Ella siempre ha sido un poco diferente de las otras mujeres, llevando una pistola y tratando de hacerse cargo, y dirigir un poco el pueblo y su futuro. Creo que está bastante cómoda consigo misma ", opina Wever.

La galería de personajes se completa con el sheriff John Cook (Sam Waterson), viejo amigo de McNue; el periodista AT Grigg (Jeremy Bobb); Ed Logan (Kim Coates), el hombre fuerte en la compañía minera, y Martha (Christiane Seidel), una alemana con un pasado misterioso.

Entrenamiento

Además de los actores, otros grandes protagonistas de Godless son los caballos, por lo que había que contar con quien los entrenara y que a su vez entrenara a los actores para interactuar con ellos. Por ejemplo, Jack OConnell tenía muy poco conocimiento de cómo montar a caballo, lo que lo llevó a trabajar incansablemente con los entrenadores para estar a la altura. "Puso mucho tiempo cuando no estaba filmando para montar a caballo. Al principio fue lento, pero luego empezó a mejorar. Tenés que respetar al tipo que le dedica tanto tiempo y se lo toma tan en serio", cuenta el especialista en acrobacias Chad Dashnaw.

Jeff Daniels fue quizás el que tuvo los mayores desafíos. Tenía muy poca experiencia montando a caballo y mucho menos sosteniendo las riendas con una sola mano. Pero se lo tomó muy en serio y sorprendió a sus entrenadores. "Al cabo de dos meses, podía galopar, correr, dirigir… así que no estaba tan aterrorizado de esta bestia furiosa de media tonelada debajo de mí que realmente no le importaba si me quedaba o no", recuerda Daniels. También hubo que capacitar a los actores en el uso de armas, algo de lo que se ocupó el especialista Joey Dylan. "Disparar un arma por primera vez no era algo con lo que estuviera entusiasmada. Las armas son muy pesadas, pero una vez que te acostumbrás, se vuelve agradable", dice Dockery de su experiencia.

Recreación

El pueblo ficticio de La Belle fue construido en San Cristóbal, un rancho de 81 mil acres ubicado al sur de Lamy, en Nuevo México, propiedad de la familia Singleton desde 1986. Allí se construyeron veintiocho edificios, incluyendo un hotel, un salón (cantina), una tienda almacén, la comisaría y cárcel, varias cabañas mineras, una librea (una especie de estación de servicio para animales) y una mina. Un equipo de 130 obreros terminó el trabajo en dos semanas y media, cuidando al extremo los detalles de construcción y decoración.

El rancho de Alice, aunque se encuentra en las afueras de La Belle, también se levantó en San Cristóbal. Doce personas lo terminaron en cinco semanas.

Otro elemento fundamental es el vestuario, diseñado por Betsy Heimann, quien pasó dos meses investigando antes de ponerse manos a la obra. Utilizó una paleta de quince colores, todos de aspecto polvoriento, característicos de la época. Una de las prendas estrella fue el par de pantalones de lienzo negro diseñado para Michelle Dockery, al que llamó "falda de montar a caballo". "Si tenían que salir al campo de tiro, no necesariamente usaban pantalones de hombres, sino que usarían algo que parecía una falda, pero con la que luego podrían saltar sobre su caballo y arrear ganado. Lo que sea, tenían que hacerlo con facilidad", explica Heimann sobre la idea de crear esta particular falda.

Como dato curioso, la diseñadora cuenta que gracias al vestuario muchos hombres sintieron que estaban cumpliendo su sueño de ser parte de un western, les encantaba usar esa ropa. "Nunca me había pasado que los actores me dijeran: Ésta es la mejor adaptación de vestuario que he tenido. Y no me lo atribuyo a mí sola, lo atribuyo a ellos de mirarse en el espejo y convertirse en algo con lo que fantaseaban convertirse desde que eran pequeños. Ha sido realmente gratificante".

Gratificaciones que logra un género muy arraigado en los estadounidenses y también de mucha popularidad en muchas partes del mundo. Por eso Netflix decidió apostar a lo grande para la primera producción de estas características. Godless llega con toda esa presión, pero también con la tranquilidad de saber que apostó por lo mejor en todos sus rubros.