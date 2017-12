La argentina que se postula al Oscar, una uruguaya, una francesa y una americana

ANALÍA FILOSI

50 primaveras (***)

Aurore está entrando en la menopausia, algo que no solo siente en los cada vez más frecuentes sofocones, sino también en el mundo que la rodea: su hija mayor está embarazada, la menor vive para su novio y el mercado laboral empieza a rechazarla. Y ni hablar de encontrar pareja tras muchos años de divorciada, ni topándose con un viejo amor. Agnés Jaoui es quien hace que esta película valga la pena, escapando a los clichés en su interpretación, aunque la historia tenga alguno que otro. Si bien la cosa va por el lado de la comedia agridulce, hay varios momentos de humor, sobre todo de invitar a reírse de uno mismo. Al fin y al cabo, para la vejez no hay antídoto, pero para transitarla de la mejor manera hay caminos que vale la pena intentar. Aunque se corra el riesgo de caer en el ridículo o en la desaprobación de los otros.

Título original: Aurore | Directora: Blandine Lenoir | Elenco: Agnès Jaoui, Pascale Arbillot, Sarah Suco, Lou Roy-Lecollinet | Género: Comedia/Drama | Origen: Francia | Duración: 89'

Ojos de madera (***)

La ópera prima del actor y director Roberto Suárez necesita de la interpretación del espectador. Si bien hay cosas que quedan claras, como que se trata de la historia de un niño adoptado por sus tíos tras la trágica muerte de sus padres, hay mucho que el público deberá ir armando con los detalles que recibe de un relato estructurado en varios actos. La película está calificada dentro del género del terror, pero no se trata de una de sustos, sino de una que apela al terror psicológico. Al que insinúa y crea climas con la música y la iluminación, no al que hace saltar en la butaca. Está contada desde la visión del niño, que no habla, sino que observa. Cuánto de real y cuánto de imaginario hay en sus visiones, será lo que habrá que interpretar. Muy buenas actuaciones de Cruz, Zabaleta y el infalible Troncoso. El trío logra que el film sea todo lo accesible que el guión permite, el resto será trabajo para quien la vea.

Título original: Ojos de madera | Director: Roberto Suárez | Elenco: Pedro Cruz, Florencia Zabaleta, César Troncoso, Elena Zuasti, Haydée Faverola, Monina Bonelli, Susana Castro | Género: Drama/Terror | Origen: Uruguay | Duración: 63'

Paterson (***)

Paterson es conductor de ómnibus en Paterson, zona obrera de Nueva Jersey. Vive con su pareja Laura, una obsesiva del blanco y negro, colores con los que se pasa decorando su casa, su ropa y sus cupcakes. También está Marvin, un bulldog inglés que no se lleva con Paterson. La película cuenta la rutinaria semana del protagonista, que termina todos sus días tomando una cerveza en un bar al que concurren pintorescos personajes. Entremedio escribe poemas en una libretita que no comparte con nadie. El film es una poesía en sí misma, con situaciones de una simpleza que atrapan aunque remitan a días calcados. Hay mucha dulzura e inocencia en la relación de Paterson y Laura, una pareja que luce feliz con poca cosa y que no se enoja por nada. Es como un baño de tranquilidad que nos aleja de un mundo que vive a otro ritmo y con otro nervio.

Título original: Paterson | Director: Jim Jarmusch | Elenco: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Sterling Jerins, Luis Da Silva Jr., Frank Harts, William Jackson Harper | Género: Drama | Origen: Estados Unidos| Duración: 118

Zama (**)

Don Diego de Zama, funcionario administrativo de la Corona Española en Paraguay, espera sin suerte su traslado. Hace años que no ve a su mujer y a sus hijos, y ya está harto de ese lugar. Pero el Gobernador, que debe enviar la carta al Rey, le da largas al asunto. La eterna espera es lo que muestra este film en el que Martel se luce recreando la vida de la época colonial (siglo XVIII). Las imágenes parecen cuadros, y la banda sonora se llena de sonidos de la naturaleza (muchos de animales), mezclada con música anacrónica pero bien elegida. Hasta ahí una obra perfecta, el problema es que lo que se cuenta no logra cautivar de la misma manera, al menos al espectador que va al cine buscando el cuento que dé sentido a lo que está viendo. En eso falla y se vuelve hermética, solo apreciable para determinados paladares más próximos al arte que al cine como mero entretenimiento.

Título original: Zama | Directora: Lucrecia Martel | Elenco: Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas, Matheus Nachtergaele, Juan Minujín | Género: Drama | Origen: Argentina | Duración: 115'