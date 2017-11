El Pit-Cnt sin Lula

No hay dudas de que un paro general del Pit-Cnt y una convocatoria a un acto para hablar de los peligros y las maldades del liberalismo iba a tener poca atracción. Se buscó entusiasmar anunciando la llegada del ex presidente brasileño Lula da Silva, pero lo cierto es que Lula nunca llegó. Habrá sido por problemas judiciales o de agenda, lo cierto es que no vino y no hubo comunicado oficial sobre ausencia. Y entonces el acto fue recontra aburrido: la misma cantarola de hace años y poca gente.