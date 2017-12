Pérdida de tiempo

En su caracterización poco común de firmeza el presidente Vázquez ha señalado a la Unión Europea que el Mercosur "no está para perder el tiempo" en negociaciones inconducentes o demoradas en exceso. ¡Bien por Tabaré! Completando el actual panorama de negociaciones comerciales y en simultáneo, el FA resolvió que se tratará el tema de la ratificación del TLC con Chile... ¡en abril de 2018! No hay duda que la ansiedad no afecta a los frentistas y que nada les urge cuando el tema no les interesa.