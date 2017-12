Ajuste vía tarifas

Para los que "se rompen el lomo", arriesgan su propio dinero (no como los Sendic y Cía.) para montar una empresa, un negocio, mientras sabe —gracias a la prensa— de la plata que tira el gobierno, los amigos votantes colocados en todos lados en funciones importantes, el aumento de los empleados públicos y la irresponsabilidad de ciertos legisladores, es muy duro seguir adelante y no perder el entusiasmo. Y además de la alta carga impositiva llega ahora otra suba de tarifas. Un país así no es viable.