Zoológicos

@| Se escuchan ideas de reabrir el Zoo de Montevideo. Indudablemente, aunque sea con especies autoctonas, aves, y animales de pequeña talla, la IMM no logra entender las nuevas formas de tener animales en cautiverio.

Primero, no logran darse cuenta, que dicho predio se encuentra hoy en un lugar demasiado céntrico, como para usarlo para un zoológico.

Segundo, por mas que tenga una manzana o dos, sigue siendo un lugar chico, para exponer cualquier tipo de animal.



Habiendo ya hecho una pausa, habiendo pasado los hechos que han pasado de muertes de animales, denuncias por espacios reducidos, deterioro progresivo en años y años, de falta de inversión y abandono, es el momento preciso, para tomar nuevas decisiones.



Siendo un país con tantos espacios públicos amplios y sin uso, se podría disponer del predio para otra actividad, y entonces trasladar el zoo mas lejos, a un ambiente mas natural, sin ruidos, sin gases de vehículos y con mas espacio.



Podría haber habido un convenio con el zoo de Parque Lecoq, con la reserva de Pan de Azúcar, o si destinaran inversión, un nuevo espacio por ejemplo en la abandonada zona del parque Roosvelt.



En fin, de pronto se quieren hacer comparaciones con por ejemplo un espacio para aves “mas grande que el del parque argentino Temaiken”, pero lo que no advirtieron , es que para llegar a ese parque, hay que hacer no menos de 50 kilómetros desde la capital Buenos Aires. Creo, que caemos nuevamente en invertir en un lugar que en unos años quedara mas inmerso aún en la ciudad, que en años atrás.



El parque automotor aumenta día a día a pasos agigantados, contaminación sonora, del aire, etc., pero no aprendemos mas... ¿Nadie opina?

En todos los países del mundo civilizado, los ciudadanos saben, entienden y están acostumbrados a que visitar un zoo, o una reserva, implica trasladarse a las afueras de las ciudades, para pasar por lo menos un día en ir recorrerlo y volver.



Volvemos a lo mismo, no avanzamos, y tendremos nuevamente animales estresados y encerrados entre calles y avenidas.