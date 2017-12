Votos desde el exterior

Principios y sistemas



@|Son dos cosas distintas. Insisten, una vez más, en intentar la legalización del voto de los no residentes y ante el sólido argumento del rechazo por decisión popular, plebiscito mediante, ahora pretenden negar su validez asegurando que aquella decisión popular se refería al sistema “epistolar” del voto de los ausentes y no a su derecho a hacerlo.



Falaz defensa de lo indefendible.



Ninguna de las argumentaciones de quienes impulsaron aquella consulta se refería a la ventaja del voto “epistolar” en contraposición al voto “consular” (o a cualquier otro sistema), por su comodidad, seguridad, etc. o desventaja del otro sistema por la falta de o lejanía de consulados en muchos lugares.

Muy por el contrario, todas las argumentaciones de los propulsores se referían al supuesto “derecho” de los no residentes a participar de la decisión fundamental del pueblo al elegir sus autoridades, lo cual ha sido siempre rebatido por la oposición con razones indiscutibles.



Es evidente por lo tanto que lo que se definía en dicho plebiscito era el principio del supuesto derecho y no el sistema mediante el cual se llevaría a cabo y en ese convencimiento la ciudadanía laudó negativamente.

Las razones para el rechazo son dobles; primeramente existe una Constitución que no solo no lo autoriza expresamente sino que en el Art. 81 lo condiciona claramente exigiendo el avecinamiento (o presencia física en el territorio nacional) para recuperar los derechos ciudadanos, incluido el derecho al voto.



En segunda instancia existen las razones lógicas que inhiben la toma de decisiones a quienes no están sujetos a las mismas reglas.

Por ejemplo, a los no residentes no les descuentan IRPF o IASS, tampoco les afectan los tarifazos de UTE, Antel, OSE o Ancap y en general no se ven afectados por las decisiones de ese gobierno que ellos estarían eligiendo pero no sufriendo luego mientras obligan a los residentes a soportar los resultados de su opción de voto.



El principio está claro y es único, sistemas puede haber varios, pero es secundario.