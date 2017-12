Voto desde el exterior

@| Nuevamente el partido de gobierno nos quiere atropellar con sus “ideas” y pasar por arriba de lo que decidió el pueblo, sea como sea, incluso no respetando lo que mandata nuestra Constitución.



Ya 2 veces se consultó a la población, 2 veces se hicieron referéndums -con los costos que eso significa para todos nosotros- y 2 veces se les dijo que no. No queremos que los uruguayos que viven el exterior decidan quienes nos van a gobernar a los que vivimos acá.



Es bien claro el no.



La visión que pueden tener aquellos que viven fuera del país, ya sea porque leen los diarios o hablan con algún pariente, no tiene nada que ver con “sufrir” lo que nos toca a los que nos quedamos. Porque esa es la realidad que nos toca, aquí la mayoría no vive, sufre a este gobierno que va de “chambonada” en “chambonada” y de tarifazo en tarifazo. Y como saben que le vienen errando feo en todo y las posibilidades de mantenerse en el poder se les aleja día a día, están dando cualquier manotazo de ahogado, así sea no respetar lo decidido por el pueblo.



Vergonzoso el partido de gobierno que no hace más que mostrarnos con su accionar, que no entienden el significado de la palabra democracia y por ende mucho menos van a respetarla. Usando de su propia terminología, como el plebiscito no salió como querían... ahora no meten una ley “por la ventana”.



Sinceramente espero que esta ley que quieren imponernos no tenga los votos, que haya más “Darío Pérez” que en la cámara alta se animen a respetar sus propios principios y no voten a brazo enyesado lo que les mandatan.



Es un mal presagio para el país cuando el gobierno agarrar continuos “atajos” de dudosa legalidad para conseguir sus objetivos.