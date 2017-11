Vigil y Viglietti

Ciudadanos ilustres



@| Un escándalo. La escritora Mercedes Vigil se atrevió a poner en cuestión el discurso oficial sobre Daniel Viglietti. Ese que dice que era una paloma blanca en busca de paz, libertad y justicia. ¡Un defensor de los derechos humanos!



Pero ese no era el verdadero. El verdadero fue el que ayudó con Benedetti y Galeano, entre otros, a inflamar las mentes de muchos jóvenes que marcharon con sus banderas a la muerte, la cárcel y el exilio, mientras estos “intelectuales” se dedicaban al “turismo revolucionario” amasando grandes fortunas.



Pero el gramscismo que domina la enseñanza, la producción musical y literaria, entre otras manifestaciones culturales, no perdona.

No le perdona a Vigil que venga a cuestionar su hegemonía. Y le disparan desde las redes sociales, con gruesos insultos, con llamados velados a agredirla de diversas formas.



Le disparan desde la dictadura sindical los investigados por diversos abusos y corruptelas. Le disparan pidiéndole al compañero intendente que le quite el título de “ciudadana ilustre de Montevideo”, que debe ser la única que lo tiene por méritos propios y no por ser obediente miembro del rebaño.

Pero esta agresión a Vigil ha servido para mostrar el verdadero rostro del castrochavismo criollo y lo que nos espera si nos imponen su dictadura como en Cuba o Venezuela.



Ha servido para movilizarnos a los que nos oponemos a que nos implanten esa dictadura, junto a la agredida.



Vinieron por Mercedes y como yo no era ella, no me preocupó. Después vinieron por mí.



Hoy todos los ciudadanos Orientales demócratas somos Mercedes Vigil.