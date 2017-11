Otro impuesto a jubilados



@|El Frente Amplio crea un nuevo impuesto a los jubilados.

Violando en forma flagrante su compromiso electoral de no crear más impuestos, Vázquez, Astori y Mujica acordaron aprobar un nuevo impuesto a los jubilados. Esta vez lo pagarán los 6.000 jubilados militares que ganan más de 50.000 pesos, pero la próxima serán los 42.000 jubilados del BPS que también ganan más de 50.000 pesos. Esto es inevitable, porque el único argumento del Frente Amplio para crear el nuevo impuesto es que la mal llamada “Caja Militar” tiene déficit. Pero resulta que el BPS también tiene déficit, por lo que no existe razón para que el Frente Amplio no les aplique un nuevo impuesto a los 42.000 “privilegiados” del BPS (así los considera el Frente Amplio) que como los militares, también perciben una jubilación de más de 50.000 pesos.



Entre el IASS y el nuevo impuesto que se creará próximamente, a los jubilados militares les van a quitar aproximadamente el 50% de su jubilación (en una alícuota digna del libro Guiness). Imagine señor lector lo que le pasa a una persona a quien, de golpe, le dicen que le van a reducir sus ingresos mensuales a la mitad y que por su edad ya no puede salir a trabajar...



Los legisladores del Frente Amplio consultaron a la Universidad de la República y a la Universidad Católica y ambas les informaron que el impuesto a los jubilados militares es inconstitucional, pero esos legisladores decidieron ignorar los informes técnicos que ellos mismos solicitaron, y votar otro mamarracho.



El Frente Amplio viola sus compromisos electorales, vota impuestos groseramente inconstitucionales y se ensaña con los jubilados, por eso titulamos esta nota “vergüenza nacional”.