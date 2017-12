Sin vergüenza

Sendic



@|Es increíble, pero Raúl Sendic todavía tiene el tupé de salir a hablar sobre los “cincuentones”; no ha aprendido nada de nada.



Sobre sus declaraciones queda claro que de administrar no tiene ni idea (ya lo demostró penosamente presidiendo Ancap) y ahora lo reafirma con sus comentarios.



Nadie duda de los derechos adquiridos por ellos; el tema aquí es cómo resolver el problema de manera de no quebrar el país en el intento (cosa que tendría que haber hecho este señor cuando estuvo al mando y no hizo).

A él no le importa que se tenga que pagar 3.400 millones de dólares, como no le importó cuando se tuvo que tapar el agujero de 622 millones de su pésima y “legalmente” cuestionable gestión. Livianito de cuerpo sale a decir que hay que resarcir a los “cincuentones” “cueste lo que cueste”; qué fácil es para él repartir plata así, ¿no?



Capaz que ahora que está desempleado y tenga que “arrancar para las 8”, como se dice vulgarmente, sepa y sienta lo difícil que es ganar el dinero con el sudor de su propia frente