Venden semillas de marihuana

@| En la Expocannabis del Latu venden semillas ilegales de marihuana, entradas de contrabando a Uruguay. El gobierno mira.



Están prohibidas, pero allí se pueden comprar en efectivo o con tarjeta de crédito. ¿Nadie inspecciona ?



Entrarlas a Uruguay no es fácil. A veces las incautan en el aeropuerto de origen, otras las encuentran las autoridades uruguayas. Hay de distintos tipos y vienen de varios países, pero algo es seguro: está prohibida su venta en todo el territorio nacional. Sin embargo, la ilegalidad que rodea a las semillas de marihuana no es evidente en la Expocannabis 2017, que empezó este viernes en las instalaciones del LATU.



En las primeras ediciones -esta es la cuarta- las vendían a escondidas; hoy las ofrecen a la vista. La mayoría de los stands tienen distintos tipos de semillas disponibles y los precios oscilan entre $700 y $2000 por tres semillas. En algunos puestos se puede pagar incluso con tarjeta de crédito.

Lo que ocurre frente a los ojos de todas las autoridades en la Expocannabis es ilegal y las semillas que venden allí son “muchísimo mejores” que las que utilizaban antes.



Después que vendan todas las semillas y cierre la feria, irán a inspeccionar.

En el Ircca no descartan enviar fiscalizadores a la exposición, porque ninguno de los stands que participan están autorizados a vender semillas. Ni siquiera pueden comercializar semillas locales, pero mucho menos pueden ofrecer las importadas que entraron al país de forma ilegal.



La Expocannabis 2017 se llenó este viernes de extranjeros que llegaron al país por el evento. Los distintos stands ofrecen parafernalia cannábica, tierra, fertilizantes, luces artificiales, entre otros insumos que utilizan los consumidores de marihuana recreativa.