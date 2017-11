Libretas de conducir



@| ¡Atención conductores con libreta vencida! Se me venció la libreta de conducir y estoy esperando la fecha, ya concertada, en que debo concurrir a renovarla. Oí el rumor de que rige una especie de plazo extra sin sanciones, hasta fines de marzo para todos, mientras las Intendencias del país se ponen de acuerdo en lo que deberá ser la libreta única. O sea, que no se pondrían multas en caso de ser solicitada la libreta y ésta encontrarse vencida.



Como no estaba seguro, esta mañana tempranito, mientras iba a pie, al ver un inspector de la IMM de moto blanca poniendo una multa a una conductora, se me ocurrió preguntarle. Esperé a que terminara de engrosar sus comisiones para las Navidades y Reyes, y me acerqué a preguntarle. Me dijo tajantemente que si yo tenía la libreta vencida, él me multaba.

Le agradecí mucho y luego llamé a la IMM, donde conté lo sucedido, y me dijeron textualmente: “ese señor está equivocado. Si le ponen la multa usted apela y no tiene que pagar. Hay una resolución expresa y comunicada a todos”.



Entonces ahí es donde vienen las preguntas que “el ciudadano que paga todos sus impuestos” se hace. ¿El señor inspector realmente no lo sabe o se la juega a ver si yo no tengo idea de ese resolución, pago y no apelo, y él cobra su comisión? Si no lo sabe, es un mal funcionario porque no lee las directivas que se imparten. Y si no, es un corrupto. Una mancha de nuestra sociedad, cobarde, al cual seguiremos padeciendo porque la moral no tiene arreglo.



Sería importante que el señor Martínez, que quiere ser nuestro Presidente, empiece por casa y la sanee como corresponde hasta en estas pequeñas cosas, para que se le pueda creer algo.