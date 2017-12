¡Vamo´arriba IMM!

No atienden teléfonos



@| Un canto a la nada, una muestra mas de la desconsideración a la que nos hemos habituado los montevideanos desde hace más de un cuarto de siglo.



Prueben llamar a el bendito numero de la División Secretaria de deportes de la IMM 2486-3349, ¡¡no atiende nadie!! Y es una secretaria, de imaginarse mas abajo...



Mi inquietud era para preguntar si los muy apreciados aparatos que han retirado del “Espacio saludable de Villa Biarritz”, para su reparación hace ya, apenas, 45 días -y que sirve a cientos o miles de uruguayos y uruguayas y también para extranjeros y extranjeras que visitan este lugar tan lindo de Montevideo-, está previsto que se coloquen nuevamente en su lugar, reparados finalmente y antes que finalice del exitoso ejercicio de ¡vamo’ arriba Martínez!



Me contacté con el Municipio CH, pero allí me recomendaron que llamara a esta división de la imm, que, como era previsible y perdonando el termino, no dan ninguna bola.



Por lo tanto seguiremos sin saber siquiera si los van a seguir reparando por algún tiempo más.



Acostubrémonos a que los tiempos del Uruguay no son los del mundo.