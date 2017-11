A Vallcorba se le "escapó" la verdad

@| El asesor del Ministro de Economía Martín Vallcorba en su reciente informe en el Parlamento dejó absolutamente al descubierto cual es y cual será, progresivamente, la política impositiva del Frente Amplio en relación a jubilados y pensionistas. Política con el sello inconfundible del modelo impositivo de Astori.



Ante cualquier situación deficitaria en algún instituto de previsión social el reflejo inmediato es imponer nuevos impuestos por sobre el inconstitucional IASS que actualmente se está pagando con la única finalidad de transmitir al bolsillo de los jubilados los desajustes que los gobernantes han dejado generar.



Por supuesto que los nuevos impuestos, que estudian, son claramente inconstitucionales. Así lo han hecho con los pasivos bancarios y profesionales universitarios y lo están estudiando con los pasivos policiales y militares.



Por supuesto que las razones que han generado los supuestos déficits ni les preocupan ni las estudian, al contrario, continúan fomentándolas.

Resulta ínfimo el monto que se recaudaría con el impuesto que fue a defender Vallcorba comparado con los 800 millones de U$S que se llevó la capitalización de ANCAP.



Como es de notorio conocimiento el déficit del BPS es muy grande y en permanente crecimiento por lo que siguiendo el razonamiento de Vallcorba bastará con tipificar, arbitrariamente, cuales son las prestaciones “altas” (lógicamente que para el imaginario frentista) y a esas prestaciones aplicarles, por sobre el IASS, otro impuesto inconstitucional “para salvar” al BPS.



En otras palabras, no esperen otra cosa que más impuestos los jubilados y pensionistas del BPS.



No en vano la sociedad está generando los naturales mecanismos de defensa: recolección de firmas para someter a referéndum una norma que blinde a las pasividades. No en vano importantes agrupaciones políticas ya han anunciado que de ganarlas elecciones de 2019 derogarán el IASS.



Seguramente que el Astori candidato a la Presidencia dirá que no pondrá nuevos impuestos, pero sus antecedentes son los de un verdadero creador de nuevos impuestos (IRPF, IASS, etc.) apoyado por todos los sectores del Frente Amplio.