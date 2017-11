Valentina y Brissa

Las penas



@|Ni violación, ni asesinato... digamos las cosas por su nombre, estamos ante crímenes de lesa humanidad, perpretados contra criaturas inocentes.

Nos cuesta salir de nuestro estupor y asombro ante declaraciones del Ministro Bonomi sugiriendo se aplique un protocolo de seguimiento a los autores de estos horrendos crímenes una vez cumplida su pena de reclusión.



Así que la Policía Técnica Forense encontró que no tenía evidencia y atada de manos porque el taxi que conducía Williams Pintos... ¿“tenía tres lavados “arriba”? ¡Por favor!



Percibimos que el Sr. Ministro no está capacitado para el desempeño de su cargo, o bien que nos está tomando el pelo.



En ambos escenarios, en Rivera y en Marindia, se comprobó que hubo violación.



Nos preguntamos, ¿acaso el cuerpo de Policía Técnica Forense está imposibilitado de practicar una pericia mediante el cotejo de muestras de ADN? ¿En qué mundo vive Ud. Sr. Ministro?



Estos execrables sujetos merecen estar recluidos de por vida, y si para ello debe reformarse la ley penal vigente, pues que se reforme. Esto no es pedir legislación al grito como dijo un legislador por ahí, esto es, ni más ni menos, sentido común y clamor ciudadano.



Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en ambos cuerpos del Poder Legislativo ocupan una banca quienes, por rango etario, podrían ser los padres o abuelos de Brissa y Valentina.



Un viejo refrán lo expresa muy claro ... “muerto el perro, se acabó la rabia”.

Reclusión de por vida.