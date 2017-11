Para UTE y la IM Maldonado

@| Como se informa en recibos de factura, UTE responsabiliza al usuario en caso de tener árboles dañen o amenacen dañar el tendido eléctrico.



Ese es nuestro caso, Padrón 6114 de Piriápolis en que un pino de altura próximo a la calle tiene su ramaje sobre el tendido. Hicimos la denuncia en la Alcaldía de Piriápolis y se nos contestó que el trabajo no le corresponde al Municipio ya que el árbol estaba dentro de la propiedad, pero no las ramas que invadían la calle, esta aclaración es nuestra.



Las facturas dicen con claridad que se debe acudir a la Intendencia en caso de las localidades del interior. El corte representa un peligro que los operarios no especializados no quieren correr por la cercanía del cableado eléctrico.



La denuncia tiene el Número 14082-2017-1.

Agradecemos respuesta de las autoridades.