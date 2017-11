Gobernados por minorías



@| Pienso que cuando en un país se realizan elecciones, el gobierno elegido es para todo el país, pero lamentablemente en nuestro país desde las elecciones del 2004 no ocurre eso; el gobierno de turno siempre ha gobernado para su sector, el Frente Amplio, y sus aliados del Pit Cnt y Partido Comunista. Y eso está pasando ahora con UPM. El gobierno oculta a más de la mitad de la ciudadanía todos los términos de las negociaciones.



No digo que salga en una de las cadenas que tanto les gusta a ventilar a todo el mundo datos que la mayoría del pueblo no entenderíamos, pero sí tiene la obligación moral de informar detalladamente a los partidos de la oposición, que son los que representan a la otra mitad de la ciudadanía.

Cuando el ex- Presidente de la República Dr. Jorge Batlle consiguió que se instalara Botnia (actual UPM) el Frente Amplio se alió con los de Gualeguaychú contra dicha industria y ahora mienten diciendo que siempre la apoyaron.



Se supone que en Gualeguaychú no deben quedar muchos habitantes porque según ellos y sus aliados la gente se estaba muriendo de cáncer y otras enfermedades producidas por Botnia, y no dejaban que se informara a la ciudadanía los resultados de los monitoreos que se hacían en ambas márgenes del Río Uruguay. Y cuando se dieron a luz hace poco tiempo se supo que la contaminación estaba del lado argentino y no del uruguayo.



Con los TLC ha ocurrido lo mismo. Cuando el Presidente dijo que no dejaríamos pasar el tren, su mismo partido lo dejó pasar y ahora con el TLC con Chile está ocurriendo lo mismo. Cuenta con el apoyo de partidos de la oposición pero corrientes que mandan como el Pit Cnt, Partido Comunista y MPP no permiten que se firme. En el gobierno esa minoría manda más que el Presidente.



Por suerte quedan dos años para las próximas elecciones, esperemos que el pueblo abra bien los ojos al emitir su voto.